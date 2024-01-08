Не ризикують куштувати навіть сировари: що спільного у сиру "Мінгер" і брудних людських ніг

Дослідники розповіли, що у найсмердючішого сиру у світі та немитих людських ніг є щось спільне, і йдеться зовсім не про запах.

Новий продукт із Шотландії, що отримав назву "Мінгер" став надзвичайно популярним у всьому світі, причому його слава йде попереду нього. Цей дивовижний продукт уже отримав прізвисько "найсмердючішого сиру у світі", і навіть багато сироварів досі не наважуються його спробувати, пише Daily Mail.

Мінгер являє собою британський м'який сир, що нагадує камамбер: в'язкий усередині та вкритий кіркою зовні. Виробництво цього різновиду сиру здійснюється за допомогою регулярного змочування продукту в сольовому розчині під час дозрівання, яке, як правило, займає близько двох місяців. У результаті виробники запевняють, що ви "отримаєте справжнє задоволення", спробувавши цей продукт.

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Утім, у більшості поціновувачів сиру, та й низки самих сироварів виникли сумніви — далеко не кожен наважиться скуштувати "найсмердючіший сир у світі". Виробники зазначають, що саме процес вимочування в сольовому розчині, по суті, і сприяє зростанню мікроба Brevibacterium, який також відповідальний за неприємний запах ніг і, як засвідчили попередні дослідження, привертає комах.

Дивовижний продукт був створений компанією Highland Fine Cheeses, що розташована на фермі Бларліат, недалеко від міста Тейн у високогір'ї Шотландії. Зазначимо, що компанія співпрацює з філією Ноттінгемського університету: фактично саме вчені працюють над створенням нових штамів цвілі, а виробники використовують її для своєї продукції.

Мінгер, прозваний у соціальних мережах "найбільш смердючим сиром у світі" Фото: MailOnline

За словами головного сировара Highland Fine Cheeses Рорі Стоуна, вони з колегами визнають, що "Мінгер" фактично став "пекельним випробуванням" для носа людини, проте виробники не зовсім розуміють, чому це сталося. Однією з імовірних причин називають вологі умови в Шотландії, які сприяють розвитку дріжджів і пенецилій, що використовуються для виготовлення. Цікаво, що сам Стоун ніколи не куштував власне творіння.

Характерною рисою сиру "Мінгер" є не тільки його неймовірно жахливий запах, а й кірка з вузлуватими виступами і яскраво-помаранчевого кольору. Стоун зазначає, що такий ефект пов'язаний із додаванням до сольового розчину натурального помаранчевого барвника, отриманого з насіння дерева ачіоте.

Ті, хто все ж таки наважився скуштувати "Мінгер", зазначають, що його смак зовсім не можна порівняти із запахом. Насправді "Мінгер" трохи солонуватий і молочний, з присмаком умамі, і як зазначають ті, хто його спробував, "абсолютно чудовий".

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