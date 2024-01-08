Діти лютих морозів: наше тіло адаптується до екстремального холоду в незвичайний спосіб

Людське тіло унікальне і навіть за найекстремальніших змін температур, воно здатне адаптуватися і змінюватися. Вчені виявили незвичайні механізми, що лежать в основі цієї здатності.

Поки світом поступово гуляє зимова холоднеча, приносячи з собою рясні сніги і морози, наука вважає, що це найідеальніший час вивчити, як люди справляються з екстремальними холодами. Вчені вважають, що холод більш терпимий, ніж спека, але цю думку не поділяє багато хто, оскільки люди зазвичай віддають перевагу більш теплому клімату, пише Wired.

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Кара Окобок, біологічна антропологиня з Університету Нотр-Дам, та її колеги виявили кілька цікавих фізіологічних адаптацій, які допомагають людям виживати в холодному середовищі. До них відносяться зміни форми і розміру тіла, метаболізму і навіть роботи кровоносних судин і жирової тканини. Деякі з цих адаптацій розвивалися впродовж багатьох поколінь, тоді як інші можуть виникнути впродовж життя людини внаслідок акліматизації до нижчих температур.

Її дослідження є своєчасним і набуває дедалі більшого значення, оскільки зміна клімату призводить до більш непередбачуваних і суворих погодних умов. У міру потепління планети океани нагріваються, спричиняючи потужні шторми і холодніші фронти. У місцях, де ніколи не було таких екстремальних погодних умов, тепер спостерігаються глибокі морози і спекотне літо. Розуміння того, як люди пристосовувалися до холоду в минулому, допомагає передбачити майбутні кліматичні сценарії і підготуватися до них.

Робота Окобок охоплює різні аспекти адаптації до холоду. Одним із важливих напрямків є вивчення бурого жиру — типу жиру, який виробляє тепло в холодних умовах. Раніше вважалося, що він є тільки у гризунів, але тепер вчені виявили його в людей, особливо в тих, хто живе в більш холодних регіонах. Цей бурий жир необхідний для регулювання температури тіла і метаболізму, і його наявність залежить від таких факторів, як вплив холоду в ранньому віці.

Її дослідження не обмежуються тільки жиром. Окобок вивчає, як традиційні громади, як-от саамські оленярі у Фінляндії, протягом багатьох поколінь жили в гармонії з холодом. Її цікавить усе: від того, як їхній організм переробляє їжу, до того, як їхні фізичні особливості могли адаптуватися протягом тисячоліть.

Наслідки цього дослідження вельми серйозні в часи, коли клімат різко змінюється, порушуючи звичну нам погоду і впливаючи на стовпчик термометра. Воно допомагає зрозуміти проблеми, з якими стикаються люди, що раптово опинилися в незнайомому кліматі внаслідок міграції або кризи біженців. Ці знання також вкрай важливі для підготовки та захисту вразливих груп населення від ризиків для здоров'я, пов'язаних з екстремальними холодами та зміною погодних умов.

Робота Окобок — це нагадування про стійкість і пристосовність людського тіла. Оскільки клімат продовжує змінюватися, розуміння цих адаптацій не просто задовольняє наукову цікавість, а є ключовим для виживання людства. Воно дає нам знання, що дають нам змогу краще орієнтуватися і виживати у дедалі більш непередбачуваному світі. Її дослідження підкреслює важливість поваги до нашого зв'язку з природою і розуміння того, як наш організм реагує на неї, пропонуючи варіанти того, як ми можемо продовжувати процвітати в умовах мінливого клімату.

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