Ім'я царя на стародавньому артефакті: він датується кінцем епохи Першого храму (фото)

Ім'я "Менахем" не є новим для історичних записів. Воно зустрічається в івритських та фінікійських текстах, а печатки з цим ім'ям знаходили в різних місцях, таких як Ізраїль, Ассирія, Кіпр та Єгипет.

Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) зробили захопливе відкриття під час нещодавніх розкопок в єрусалимському районі Рас-ель-Амуд. Вони виявили старовинну ручку глечика з вигравіруваним ім'ям "Менахем", пише HeritageDaily.

Ця знахідка проливає світло на два різних періоди в історії: середньоханаанський період, що датується 2200-1900 роками до н. е., і пізніший період, VIII-VII століття до н. е., кінець епохи Першого храму.

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Згідно із заявою IAA, ця ручка походить з останнього періоду і колись була частиною посудини для зберігання. На ній викарбувано івритське ім'я "Менахем", яке, можливо, використовували як знак співчуття після втрати членів сім'ї.

Ім'я "Менахем" не є новим для історичних записів. Воно зустрічається в івритських та фінікійських текстах, а печатки з ним знаходили в різних місцях, таких як Ізраїль, Ассирія, Кіпр та Єгипет.

Менахемом також звали царя північного Ізраїльського царства, який заснував династію, відому як Дім Гаді або Дім Менахема.

Під час правління Менахема ассирійці здійснили свої перші набіги на Ізраїльське царство, а також розпочали вторгнення в Дамаське царство на північному сході. Щоб зберегти незалежність свого царства, Менахем був змушений сплатити значну данину в тисячу талантів срібла.

Доктор Рон Бері, який керував розкопками від Ізраїльського управління у справах старожитностей, сказав: "Ця важлива знахідка приєднується до подібних імен, які виявили під час археологічних розкопок на Стародавньому Сході і, зокрема, в Ізраїлі".

Такі знахідки, як ця ручка від глечика з ім'ям Менахема, дають важливе уявлення про стародавні культури та їхні зв'язки. Наявність таких артефактів у Єрусалимі натякає на багате історичне полотно міста, демонструючи його значення для різних епох і цивілізацій.

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