Схожа на Юпітер планета приховувала великий секрет довжиною 560 000 км: що виявили вчені

Нове дослідження давно відомої далекої планети дало змогу виявити, що цей світ деякою мірою схожий на комету.

Астрономи провели дослідження екзопланети під назвою WASP-69b, відкритої 10 років тому і розташованої на відстані 160 світлових років від Землі. Виявилося, що близьке розташування планети до своєї зірки призводить до випаровування її атмосфери і створення хвоста, як у комет. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Екзопланета WASP-69b належить до класу гарячий Юпітер і має масу в 90 разів більшу, ніж у Землі. Цей газовий гігант обертається так близько навколо своєї зірки, що рік тут триває лише 4 земні дні. Звісно ж планета має величезну температуру через тепло, що отримується від її рідної зірки.

Але ця ж зірка завдяки своєму найсильнішому випромінюванню призводить до випаровування атмосфери газового гіганта. Вчені з'ясували, що коли газ з атмосфери відлітає в космос і зустрічається з потоком частинок зірки, то він перетворюється на величезний хвіст, що складається з водню і гелію. Цей хвіст тягнеться за планетою на відстань у 560 тисяч км. При цьому вчені з'ясували, що приблизно 200 тисяч тонн газу відлітає в космос з атмосфери планети щосекунди.

Вчені з'ясували, що коли газ з атмосфери відлітає в космос і зустрічається з потоком частинок зірки, то він перетворюється на величезний хвіст, що складається з водню і гелію. Цей хвіст тягнеться за планетою на відстань у 560 тисяч км. Фото: phys.org

Але вчені вважають, що атмосфера планети WASP-69b не випарується повністю, доки існує її рідна зірка, через те, що світ має величезну масу, і цей процес все ж таки завершитися. За словами авторів дослідження, якщо минулі спостереження припускали наявність в екзопланети невеликого газового хвоста, то нові результати засвідчили, що він більший за розміри планети в 7 разів.

Відкриття того, що потоки частинок, звані зоряним вітром, які вилітають з рідної зірки цього світу, можуть не тільки руйнувати атмосферу планети, а й утримувати у вигляді довгого хвоста в космосі, є дуже важливим. Річ у тім, що астрономи тепер можуть краще зрозуміти, як зоряні вітри впливають на планети, які обертаються дуже близько навколо своїх зірок.

За словами вчених, за останні 10 років було виявлено, що у більшості зірок є планети, які обертаються дуже близько до них. Також стало відомо, що руйнування атмосфери випромінюванням зірок відіграють ключову роль у тому, якими стають планети і до якого класу їх можна віднести.

Водночас у більшості планет процес випаровування їхніх атмосфер уже давно закінчився, тому спостереження за WASP-69b дає унікальну можливість побачити в реальному часі, як відбувається це явище. Це допоможе зрозуміти фізику формування планет різних типів.

Як уже писав Фокус, у ранньому Всесвіті відбувалося щось дивне, адже астрономи виявили занадто великі чорні діри. Виявлені чорні діри занадто великі для галактик, в яких вони знаходяться.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, на приблизно 30% відомих на сьогодні екзопланет у нашій галактиці йдуть дощі з алмазів. Вчені з'ясували, що алмази можуть формуватися не зовсім так, як передбачалося раніше.