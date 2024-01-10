Без шансу на виживання. Біля берегів Мексики помічено ще одного кита зі зламаною спиною (фото)

Дослідники вважають, що морський гігант не зможе пережити цю травму — ця подорож стане для нього останньою.

Уперше кита зі зламаною спиною помітив підводний фотограф і відеооператор Олександр Шмідт з Apex Ocean Divers біля Кабо-Сан-Лукас у грудні 2023 року. Тоді він зняв пересування кита, а потім передав відео Тихоокеанському фонду китів: учені припустили, що травмований кит може виявитися самкою горбатого кита, на ім'я Мун, за якою раніше вже стежили вчені, пише Live Science.

Понад рік тому Мун здійснила свою останню подорож — пропливла з пошкодженим хребтом 4800 кілометрів від Канади до Гаваїв. Однак ретельніший аналіз відео показав, що на кадрах Шмідта зовсім інший кит із подібною травмою хребта.

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Кит зі зламаним хребтом був помічений біля узбережжя Південної Нижньої Каліфорнії в Мексиці, за словами головної біологині Тихоокеанського фонду китів Стефані Стек, ймовірно морський гігант травмувався під час зіткнення з кораблем. На знімках чітко видно горбатого кита (Megaptera novaeangliae) з деформованим на хвості хребтом — вчені вважають, що ця травма стане для нього фатальною.

За словами Стек, як і у випадку з Мун, вчені підозрюють, що морський гігант не зможе пережити цієї травми. Кити — надзвичайно витривалі істоти, проте подібні серйозні каліцтва можуть знизити їхні шанси на виживання в дикому середовищі. По-перше, зламана спина ускладнює плавання, а це впливає на здатність мігрувати, харчуватися, підійматися на поверхню, щоб дихати повітрям, і ухилятися від хижаків. По-друге, енергетичний баланс горбатих китів надзвичайно обмежений, а подібні травми впливають на їхню здатність нормально рухатися і можуть призвести до катастрофічних наслідків. По-третє, зламана спина, ймовірно, змушує китів страждати від неймовірного болю і відчувати сильний стрес.

Кит, найімовірніше, загине від травми, яка, ймовірно, стала результатом зіткнення з кораблем Фото: Alexander Schmidt

Дослідникам невідомо яким чином кит отримав свою травму, але припускають, що це сталося під час зіткнення з кораблем. Попереднє дослідження показало, що внаслідок зіткнення із суднами щороку гинуть тисячі китів.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вважають, що смертність китів біля західного узбережжя США є серйозною проблемою, оскільки ці води часто відвідують види, що перебувають під загрозою зникнення. У результаті місцева влада запровадила обмеження швидкості пересування суден, щоб захистити морських мешканців.

Водночас результати досліджень свідчать про те, що одного тільки зниження швидкості пересування суден просто недостатньо. Вчені виявили, що 95-відсоткове дотримання правил нижчих швидкостей скоротить смертність китів лише на 25-30%. За словами Стек, подібні випадки вбивства китів в океані трагічні, проте вчені сподіваються, що їх можна буде використати для обізнаності людства і запобігання майбутнім смертям морських гігантів.

Раніше Фокус писав про те, що в морі виявлено величезного кита зі сколіозом: як таке може бути.