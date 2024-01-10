Організм скине зайві кілограми: вчені виявили спосіб виробляти бурий жир у тілі

Нове дослідження вчених виявило білок, здатний буквально змусити організм спалювати зайві кілограми. Завдяки йому в майбутньому у нас можуть з'явиться ефективні та прості методи схуднення.

Вчені зробили нове відкриття, істотно просунувшись у розумінні того, як наш організм управляє жиром. Вони виявили особливий білок, який відіграє вирішальну роль у формуванні "хорошого" його варіанту, відомого як бурий жир. Це відкриття прокладає шлях до нових, потенційно більш ефективних методів схуднення, пише New Atlas.

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У нашому організмі є два основних типи жиру. По-перше, це бура жирова тканина, яка відмінно спалює калорії для вироблення тепла. Цей процес, званий термогенезом, схожий на природну піч, яка витрачає цукор у крові та молекули жиру. Але з віком ми втрачаємо більшу частину цього бурого жиру, що спалює калорії. На його місці з'являється біла жирова тканина (БЖТ), яка, по суті, є сховищем калорій. Вона менш ефективна у спалюванні енергії і більше спрямована на утримання зайвих калорій, які ми з'їдаємо.

Кількість БЖТ у різних людей сильно різниться. Наприклад, у елітних спортсменів БЖТ може становити всього 3 % жиру в організмі, а у людей з ожирінням — до 70 %. Чим більше БЖТ, тим складніше скинути вагу.

Дослідники з Університетської лікарні Бонна в Німеччині, а також команди з інших інститутів зосередилися на тому, як змінити баланс жиру. Вони вивчають способи стимулювати наш організм до виробництва більшої кількості хорошого бурого жиру.

Професор Олександр Пфайфер, який очолює дослідження, зазначає, що традиційні методи, такі як дієти і фізичні вправи, часто не допомагають ефективно знизити вагу в довгостроковій перспективі. Це пов'язано з тим, що при низькокалорійному харчуванні наші тіла схильні утримувати енергію. Тому Пфайфер і його команда поставили собі за мету знайти спосіб ефективнішого вивільнення цієї запасеної енергії.

Їхні дослідження привели їх до маловідомого білка під назвою EPAC1, що відіграє ключову роль у розвитку бурих жирових клітин. Це відкриття було зроблено не тільки на мишах: команда підтвердила наявність тих самих функцій і в клітинах людини.

Вони також виявили специфічний варіант гена EPAC1, який порушує функцію білка і пов'язаний з більш високим індексом маси тіла (ІМТ). Це дає змогу припустити, що вплив на EPAC1 може стати ключем до стимулювання зростання бурого жиру, що збільшує витрату енергії та сприяє схудненню.

Команда вчених вважає, що ця наукова робота відкриває двері для розроблення методів лікування, які можуть значно полегшити процес втрати та утримання ваги. Це значний крок уперед у розумінні та потенційному маніпулюванні системою управління жиром у нашому організмі для поліпшення здоров'я.

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