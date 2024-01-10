Поглянути на наскельні малюнки по-новому: вчені виявили приховане значення древніх зображень

Учені виявили, що австралійські наскельні малюнки, яким близько 15 тисяч років, мають приховане значення, пов’язане зі змінами рельєфу. Це відкриття дозволило по-новому зрозуміти наскельні малюнки Арнемленду.

У нещодавньому дослідженні вчені представили новаторський підхід до розуміння наскального мистецтва Арнемленду, Австралія, проливаючи світло на його глибоке значення. Вчені вважають, що зміни ландшафту впливали на малюнки і так можна більше дізнатися про минуле цього місця, пише Phys.org.

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Арнемленд, зокрема район лагуни Червоної Лілії, є скарбницею археологічних чудес, включаючи найстарішу відому археологічну пам'ятку Австралії. За останні 14 000 років регіон зазнав значних трансформацій.

Цей перехід від відкритої савани до мулистої місцевості та мангрових боліт мав далекосяжні наслідки для людей, що населяли цю територію.

Наскальні малюнки на Арнемленді відображають різні стилі, що розвивалися протягом тисячоліть. Ці стилі, як, наприклад, добре відомий рентгенівський стиль, схоже, відповідають змінам у ландшафті, спричиненим підвищенням рівня моря.

Наприклад, зображення морських тварин з'являються на наскельних малюнках, коли рівень моря піднявся настільки, що почав відчутно впливати на регіон.

У нещодавньому дослідженні вчені представили новаторський підхід до розуміння наскального мистецтва Арнемленду Фото: Archaeological and Anthropological Sciences (2023). DOI: 10.1007/s12520-023-01917-y

Різні фахівці часто дають суперечливі інтерпретації одного й того ж зображення, що ускладнює розуміння його істинного змісту. Щоб подолати цю суб'єктивність, дослідники традиційно покладалися на розуміння місця мистецтва в ландшафті, припускаючи, що сучасні пейзажі аналогічні до минулих. Але на землі, де наскельне мистецтво налічує понад 15 000 років, а ландшафт значно трансформувався, це припущення не спрацьовує.

Дослідники використовували дані висот з високою роздільною здатністю, отримані з літаків і дронів, щоб комплексно нанести на карту місця наскальних малюнків на сучасному ландшафті. Крім того, вони застосували методи візуалізації, щоб виявити поховані ландшафти, пропонуючи чіткішу картину того, як середовище змінювалося з часом.

Цей інноваційний метод, вперше застосований в Арнемленді, дозволив по-новому поглянути на мотивацію створення наскальних малюнків у різні періоди історії. Результати показали, що в період, коли мангрові зарості вкривали заплави, наскальні малюнки були на піку своєї популярності. Це свідчить про те, що велика кількість ресурсів у мангрових заростях могла підтримувати процвітання людської популяції.

Ба більше, дослідження виявило, що з підвищенням рівня моря наскельні малюнки створювалися переважно в місцях, звідки відкривався вид на відкриті лісові масиви. Таке стратегічне розміщення могло сприяти полюванню або дбайливому управлінню ландшафтами в часи, коли багато людей були змушені покинути свої домівки через підняття рівня води.

Це дослідження не лише збагачує наше розуміння наскального мистецтва Арнемленду, але й демонструє важливість детальних ландшафтних моделей для розгадки таємниць діяльності давніх людей. Подолавши розрив між минулим і сьогоденням, ці знахідки забезпечують глибокий зв'язок з історіями, викарбуваними на камені древніми людьми.

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