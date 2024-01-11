Винні батьки. Названо справжню причину, чому діти відмовляються їсти овочі

Нове дослідження показує, що дітей важко змусити їсти овочі через те, що роблять мами й тата.

Більшість батьків знає, що часом дітей дуже складно змусити їсти овочі. Можна подумати, що малюкам не подобається смак того чи іншого продукту, але нове дослідження припускає, що справжня причина криється в поведінці самих батьків, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команди з Астонського університету взяли участь трохи більше ніж 200 молодих жінок, яким показали відео, де незнайома доросла людина їсть броколі. Результати дослідження припускають, що діти насправді можуть не любити овочі через поведінку своїх же батьків.

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Під час дослідження вчені зосередилися на розумінні того, чи впливає спостереження за тим, як хтось їсть, на ваші власні вподобання. Жінкам-учасницям дослідження запропонували подивитися відео, на яких незнайомі люди їли броколі з різним виразом обличчя:

позитивним;

негативним;

нейтральним.

Після перегляду відео реципієнтів попросили відповісти на кілька запитань про їхні вподобання та бажання їсти сиру броколі. Зазначимо, що попередні дослідження вчених показали, що поведінка з великою ймовірністю буде імітована, якщо спостерігаються позитивні емоції, і навпаки — якщо емоції негативні. Однак нова робота вчених виявила цю кореляцію лише частково.

Результати свідчать про те, що учасники опитування, які переглянули ролики з негативним виразом обличчя, з меншою ймовірністю позитивно ставилися до броколі, а тим паче не надто хотіли її їсти. При цьому ролики з позитивними емоціями, на жаль, жодним чином не збільшили приязнь реципієнтів до броколі.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Кеті Едвардс, вони з колегами вважають, що небажання дітей їсти овочі насправді може бути пов'язане з мімікою батьків. Простими словами, якщо батьки відчувають відразу до овочів, це може мати негативні наслідки для бажання дітей харчуватися ними.

Автори дослідження зазначають, що причина цього зв'язку все ще залишається незрозумілою. Але вчені вважають, що це може бути пов'язано з інстинктами: відмова від їжі, яка здається огидною, може захистити від вживання чогось шкідливого.

Водночас посмішка під час їжі зовсім не є типовим проявом любові до їжі. Тепер вчені вважають, що спостереження за тим, як хтось їсть сирі овочі зовсім не є ефективною стратегією для збільшення споживання овочів. Зазначимо, що це конкретне дослідження було зосереджено на дорослих, хоча дослідники кажуть, що результати можна поширити й на дітей.

Раніше Фокус писав про те, чому ми відчуваємо відразу до деяких продуктів, і як це змінити.