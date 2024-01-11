Коронований слиз і військо мурах: названо переможців конкурсу "Фотограф року великим планом"

Підбито підсумки року і представлено найкращі 100 робіт фотографів з усього світу — фотопереможці неймовірні, як і слід було очікувати.

Неймовірні роботи в номінації "Фотограф року великим планом" (CUPOTY) були оцінені журі й тепер вони оголосили переможців конкурсу. На вершині списку опинився угорський фотограф Чаба Дароці, який отримав не тільки титул CUPOTY 05, а й приз у розмірі 3000 доларів, пише IFLScience.

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Розгляньмо кілька інших фото, які виділяються на тлі сотні найкращих. Звання "Молодий фотограф року великим планом" отримав 17-річний фотограф з Іспанії Карлос Перес Наваль. Він представив на конкурсі фото мавританського гекона, що підіймається на стіну. Однак на фото також можна помітити не тільки тварину, а й деякі мінеральні "дерева".

Мавританський гекон (Tarentola mauritanica) підіймається на стіну, вкриту відкладеннями корисних копалин, схожими на дерева Фото: cupoty.com

У категорії "Грибки й слизовики" переміг британський фотограф Баррі Вебб: йому вдалося зробити незвичайне зображення слизовика, увінчаного крижаною короною. До слова, це третя поспіль перемога фотографа в цій категорії.

Зазначимо, що висота слизовика (Didymiumquamulosum) становить лише 1 мм і його виявив фотограф в опалому листі на лісовому ґрунті. Найдивовижнішим на фото є його крижана корона, утворена через мороз.

Крихітний слизевик (Didymiumquamulosum) з гордістю носить корону з льоду Фото: cupoty.com

У категорії "Комахи" перемогу здобув фотограф із Нідерландів Рене Крекельса — йому вдалося сфотографувати групу деревних мурашок, які захищають своє гніздо і розпилюють кислоту.

Деревні мурахи захищають свою спільноту, розпилюючи кислоту Фото: cupoty.com

У категорії "Портрет безхребетних" перемогу здобув Тібор Мольнар: йому вдалося зробити фото наполовину коника, наполовину паличника, також відомого як стифра. Фото було зроблено в національному парку Еквадору.

Наполовину коник, наполовину паличник, ця стрибаюча паличка (Стифра) являє собою комічний портрет Фото: cupoty.com

Загалом переможців було названо в 11 категоріях. Загалом у конкурсі взяли участь майже 12 000 фотографів із 67 країн. Двадцять три судді з галузі науки, засобів масової інформації та природознавства зібралися разом для більш ніж 20 годин колективного суддівства, щоб обрати переможців.

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