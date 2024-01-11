Крадеться краб, жалить анемон. Ракоподібні рвуть крихітних істот на частини, щоб зробити помпони

Крихітні краби-боксери готові піти на все, щоб не втратити свої "помпони", аж до того, що рвуть інших істот на частини.

Океан сповнений загадкових істот, поведінка яких часом може бути дивовижною або жахливою. Наприклад, раніше морському фотографу вдалося зафіксувати дивовижну картину харчування горбатих китів в Антарктиді, під час якої їм вдалося створити ідеальну спіраль Фібоначчі. У новому дослідженні вчені спостерігали не настільки чудову картину того, як краби-боксери створюють собі "живі помпони", пише IFLScience.

Краби-боксери (Lybia edmondsoni), також відомі як краби-помпони, попри свої мініатюрні розміри є вельми жорстоким видом. Ці ракоподібні навчилися використовувати жалючу силу отруйних анемон, утримуючи в кожній клешні по одному зразку Triactis producta.

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Захисний механізм краба насправді збільшує можливості годівлі й самої анемони, проте ціна такого "бонусу" дуже велика. Якщо краб-боксер під час своєї мандрівки загубить одну з анемон, він може розірвати другу надвоє, щоб зменшити витрати часу та енергії на здобуття другого "помпона".

Ця практика жорстокого поводження з анемонами призвела до того, що Triactis producta сьогодні мають низьке генетичне розмаїття: анемони почали розмножуватися безстатевим шляхом, а тому фактично нескінченно створюють свої копії.

Утім, є й інший бік. Попереднє дослідження вчених показало, що життя у якості помпона для краба-боксера справді забезпечує анемонам більший доступ до їжі та кисню, які б ніколи не змогли отримати самостійно.

Попри те, що краб-боксер і його поведінка з анемонами виглядають вельми страхітливо, насправді вони мають вельми мініатюрні розміри: їхній панцир сягає всього 13 міліметрів. Однак їхні крихітні розміри компенсують зовнішній вигляд: ракоподібні мають тонкі чорні кільця навколо ніг і барвистий візерунок із багатокутників на панцирі.

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