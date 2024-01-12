Нещаслива місія на Місяць: попри аварію модуль Peregrine запустив наукові прилади (фото)

Компанія розробник посадкового модуля вважає, що, можливо, не все втрачено для невдачливого посадкового апарату, який летить до Місяця.

Приватний посадковий апарат Peregrine було відправлено 8 січня в космос для того, щоб приземлитися на Місяці і провести там дослідження. Також метою його місії була перевірка працездатності корисних навантажень, створених NASA, іншими космічними агентствами та науковими установами з усього світу. Але незабаром після відділення від верхнього ступеня ракети-носія Vulcan у посадкового модуля виникли проблеми. Він продовжив свій політ до Місяця, але про посадку на супутник Землі вже не йдеться. Щоправда, нещодавнє повідомлення компанії розробника вселяє певний оптимізм щодо цієї місії, пише Space.

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Невдовзі після того, як відбувся перший в історії політ нової ракети Vulcan від компанії United Launch Alliance з посадковим модулем Peregrine на борту, в останнього виникала аварія в двигуні. Це сталося після того, як модуль уже вирушив у самостійний політ до Місяця, щоб приземлитися на його поверхні наприкінці лютого. Через аварію в модулі почався витік палива і таким чином він не зможе здійснити заплановану посадку на Місяць.

Через аварію в модулі почався витік палива і таким чином він не зможе здійснити заплановану посадку на Місяць Фото: NASA

Проте в четвер, 11 січня, компанія Astrobotic повідомила, що попри пошкодження двигуна модуль Peregrine зміг увімкнути свої корисні навантаження. Принаймні ті, які потребують енергії.

У компанії повідомили, що їм вдалося отримати дані з усіх 9 приладів, призначених для встановлення зв'язку з посадковим модулем. Інженери встановили зв'язок за допомогою мережі космічного зв'язку NASA під назвою Deep Space Network. Також з'ясувалося, що 10 корисних навантажень, які потребують енергії, отримали її, а решта 10 корисних навантажень на борту космічного апарата перебувають у пасивному стані.

Наразі незрозуміло, чи зможе будь-яке з цих корисних навантажень виконати місії, для яких вони були розроблені, але повідомлення Astrobotic відносно оптимістичне. У компанії заявили, що корисні навантаження тепер змогли довести свою працездатність у космосі, незважаючи на аварію, що сталася з посадковим модулем.

Також компанія Astrobotic опублікувала знімок, зроблений камерою Peregrine, на якому видно колеса маленького місяцеходу Iris. Цей місяцехід, як і сам посадковий модуль, мали протягом 10 днів на Місяці проводити наукові дослідження.

Компанія Astrobotic опублікувала знімок, зроблений камерою Peregrine, на якому видно колеса маленького місяцеходу Iris Фото: space.com

Якби Peregrine зміг здійснити м'яку посадку на Місяць, то він став би першим апаратом, створеним приватною компанією, який зробив це, а також першим модулем США, який приземлився на Місяці за останні 50 років.

Фокус уже писав про те, що посадковий апарат Peregrine надіслав на Землю нове селфі, на якому можна побачити і частину нашої планети.

Також Фокус писав про те, що скоро в нічному небі можна буде побачити невловимий Меркурій, який здебільшого не видно через дуже яскраве світло Сонця.

Нагадуємо, що вченим з NASA вдалося за кілька місяців відкрити контейнер, у якому міститься кілька сотень грамів пили та каміння, зібраних космічним апаратом OSIRIS-REx на астероїді Бенну. Дослідження цих зразків має велике значення для розуміння еволюції нашої Сонячної системи, як уже писав Фокус .