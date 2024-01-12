Невловимий Меркурій. Важлива подія дає можливість побачити цю планету в небі: коли це буде

Меркурій досягне найбільшої відстані від Сонця, що дає можливість виявити крихітну планету.

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У п'ятницю, 12 січня, приблизно о 17.00 за Києвом найменша планета Сонячної системи — Меркурій, опиниться на найдальшій відстані від Сонця. З цього моменту і до кінця січня планета буде яскраво сяяти в нічному небі, що дає можливість провести спостереження за нею, пише Space.

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Через те, що Меркурій розташований найближче до Сонця, то його часто затьмарює собою світло нашої зірки, а тому його неможливо побачити. Коли маленька планета перебуває на найбільшій відстані від Сонця, то її легше побачити із Землі. І цей момент настане ввечері, 12 січня. Хоча до кінця місяця Меркурій все ще яскраво сяятиме в нічному небі і буде доступний для спостережень.

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За словами астрономів, у п'ятницю, приблизно о 17.00 за Києвом Меркурій перебуватиме на відстані приблизно 24 градуси від Сонця. Здебільшого Меркурій піднімається на висоту від 9 до 21 градуса над горизонтом після заходу Сонця і на висоту від 11 до 19 градусів перед сходом Сонця. 10 градусів на небі приблизно відповідають ширині кулака на відстані витягнутої руки.

Найменша планета в Сонячній системі матиме зоряну величину -0,5. Мінус у цьому випадку вказує на те, що це буде особливо яскравий об'єкт у нічному небі. У п'ятницю, 12 січня, Меркурій з'явиться в сузір'ї Стрільця.

Меркурій — найближча планета до Сонця Фото: NASA

Меркурій під час свого обертання навколо Сонця (цей період становить 88 днів) опиняється в точці найбільшого віддалення від зірки, коли планета проходить між Землею і Сонцем. Але це відбувається циклічно і період становить приблизно один раз на 116 днів.

Періоди, коли Меркурій добре видно із Землі, тривають кілька тижнів, водночас планету може бути добре видно інколи тільки ввечері, а інколи тільки вранці.

Час доби, в який відбувається поява Меркурія, залежить від того, на якому боці Сонця перебуває планета, коли вона наближається, досягає і потім віддаляється від точки найбільшого віддалення від Сонця. Наприклад, коли Меркурій розташований на схід від Сонця, він сходить і заходить незабаром після заходу Сонця і його видно ввечері. І навпаки, коли планета розташована на захід від Сонця, то Меркурій сходить і заходить перед сходом зірки і його видно вранці.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що Меркурій зменшується в розмірах і вже втратив 7 км свого радіуса. Меркурій поступово остигає через витік тепла з внутрішньої частини планети.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що Меркурій колись був більшим за розміром, ніж зараз. Річ у тім, що в нього врізався пленетарний об'єкт, який позбавив планету половини її маси.

Нагадуємо, що рекордна китайська ракета-носій здійснила дебютний запуск з корабля в морі. Перший політ ракети-носія Gravity-1 від компанії Orienspace був вражаючим видовищем, як уже писав Фокус.