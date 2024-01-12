Оманлива репутація: 6 "шкідливих" продуктів, корисних під час схуднення

Ми звикли до поділу більшості продуктів харчування на погані та хороші, шкідливі та корисні, але, на думку дієтологів, багато хто з продуктів опинився зовсім не в тій категорії.

В останні роки зростає інтерес до незвичайної ролі перекусів у боротьбі із зайвою вагою. Всупереч поширеній думці про те, що вони можуть звести нанівець всі наші старання, останні дослідження показують, що розумні перекуси насправді можуть бути корисними, пише EatingWell.

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Всебічний огляд учених проливає світло на те, як перекуси, особливо певними продуктами, можуть позитивно впливати на контроль ваги. Дослідження показує, що люди, які перекушують, особливо з підвищеною масою тіла, схильні споживати більше клітковини, фруктів і овочів. Це ключові компоненти будь-якого ефективного плану зі зниження ваги.

На думку дієтологів ідеальний перекус — це поєднання вуглеводів і білка. Воно не тільки насичує, а й заряджає енергією і дає змогу довше почуватися ситим. Крім того, закуски, багаті корисними жирами і клітковиною, чудово підходять для зниження ваги, оскільки вони довше перетравлюються, допомагаючи контролювати апетит. Експерти запропонували різні варіанти перекусів для зниження ваги:

Горіхи. Незважаючи на вміст жиру, горіхи — це джерело поживних речовин. Дослідження виявило позитивну кореляцію між споживанням горіхів і втратою ваги. Горіхи багаті корисними жирами, білком і клітковиною, що робить їх чудовим перекусом для боротьби з голодом. Сухофрукти. Сухофрукти, такі як родзинки, чорнослив і фініки, часто сприймаються як солодкі ласощі, але насправді вони багаті необхідними вітамінами, мінералами і клітковиною. Вони можуть вгамувати голод у середині трапези, допомагаючи при цьому регулювати апетит. Чіпси. Так, ви не помилилися. Якщо вибирати чіпси з розумом і в парі з поживними соусами, такими як сальса або грецький йогурт, вони можуть задовольнити ваш потяг до хрусткого і солоного, не порушуючи при цьому дієти. Крекери. Вуглеводи — не наш ворог. Якщо поєднувати крекери з багатими на білки начинками, такими як ароматний тунець або хумус, можна отримати збалансовану закуску, яка допоможе у втраті ваги. Банани. Часто неправильно інтерпретовані в багатьох дієтах для схуднення, банани багаті на харчові волокна і калій. Їх можна поєднувати з іншими поживними продуктами, такими як мигдаль і йогурт, щоб створити закуску, яка буде одночасно ситною і корисною для здоров'я кишечника. Сир. Багатий білком і необхідними поживними речовинами, сир може стати чудовим перекусом для тих, хто жадає пікантних смаків. Головне — контролювати порції та поєднувати його з іншими корисними продуктами, такими як овочі та крекери з цільного зерна.

Головний висновок із цих досліджень і рекомендацій полягає в тому, що перекуси не є шкідливими для зниження ваги. Ба більше, вони можуть бути вельми корисними, якщо робити їх правильно. Головне — вибирати поживні та ситні закуски, які допоможуть контролювати загальну кількість споживаних калорій. Тож наступного разу, коли вам захочеться перекусити, пам'ятайте, що це може бути саме те, що потрібно вашому дієтичному плану, якщо підійти до подібної їжі з розумом.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, як незвичайна дієта з комах може поліпшити обмін речовин. Незважаючи на те, що багато хто з нас воліли б уникати дієти з комах, дослідники вважають, що вона може бути корисною для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.