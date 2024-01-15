Які тварини першими оселяться на Місяці та Марсі: любителі кішок і собак можуть засмутитися

Учені вважають, що тварини допоможуть вижити людям у нових умовах, але не всі тварини підійдуть для життя на Місяці або Марсі.

У NASA хочуть у найближчі 10 років побудувати першу базу на Місяці, а потім передбачається, що астронавти полетять на Марс, щоб також заснувати там перший аванпост. Ці бази будуть являти собою не тільки місце для життя і роботи астронавтів, але тут має бути облаштована ціла екосистема, яка допоможе людям вижити на Місяці і Марсі. У складі цієї екосистеми мають бути і тварини, які зможуть виконувати багато життєво важливих для людини функцій. Але які тварини мають першими оселитися на там? Про це пише Live Science.

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За словами Девіда Кетлінга з Вашингтонського університету (Сіетл, США), розвинуті живі екосистеми на Місяці та Марсі поки що належать до галузі наукової фантастики, а не є предметом наукових досліджень. Хоча існують припущення про те, які саме тварини можуть першими заселити місячні та марсіанські бази. Але найголовніша проблема для них полягатиме в силі тяжіння.

За словами Крістофера Маккея з Дослідницького центру Еймса (підрозділ NASA), на Місяці сила тяжіння становить 1/6 земної, а на Марсі — 1/3. Бази на Місяці або Марсі можна побудувати з урахуванням звичного людям тиску, температури і складу повітря, але немає способу змінити силу тяжіння.

Учені кажуть, що найоптимістичніші сценарії показують, що тварини розвиватимуться на Місяці та Марсі так само, як і на Землі, але поки що немає цьому підтверджень. Низька сила тяжіння може негативно вплинути на ріст м'язів і кісток, а тому тварини не зможуть нормально стояти і ходити. Тому, найімовірніше, найкраще для заселення Марса або Місяця підійдуть маленькі тварини, такі, як миші, мешканці морських глибин, наприклад, ракоподібні та риба, а також комахи.

За словами Маккея, риби та інші водні тварини краще зможуть винести низьку силу тяжіння. При цьому риб можна їсти, і вони не потребують багато ресурсів для розведення, а також залишають мало відходів. Тобто це ідеальна домашня худоба на Марсі чи Місяці.

Бази на Місяці або Марсі можна побудувати з урахуванням звичного людям тиску, температури і складу повітря, але немає способу змінити силу тяжіння Фото: Live Science

Учені вважають, що комахи також можуть виступати альтернативним джерелом білка для космічних колонізаторів. При цьому вони займають мало місця, а ще зможуть запилювати рослини, які вирощуватимуть люди для харчування.

Також учені називають гарною їжею в космосі ракоподібних, наприклад, креветок, яким також не потрібно багато місця для життя на базі.

За словами вчених, не варто забувати і про таких дивовижних істот, як тихоходи. Ці крихітні істоти можуть вижити в найекстремальніших умовах. Хоча вони не принесуть особливої користі екосистемі на місячній або марсіанській базі, їхнє дослідження допоможе з'ясувати, як тихоходи можуть вижити в екстремальній спеці та холоді тривалий час, а також витримують величезний рівень випромінювання. Ці дані можна було б використовувати для модифікації інших тварин.

Поки що, немає досліджень, які були б присвячені життю тварин в умовах Марса і Місяця, але в майбутньому це питання виникне. І вчені вважають, що тварини точно стануть частиною майбутніх позаземних екосистем. Але коли це станеться, сказати дуже важко.

Як уже писав Фокус, у NASA придумали спосіб значно полегшити посадку на Місяць. Посадка на супутник Землі незабаром стане набагато простішою завдяки мережі місячних ретрорефлекторів.

Також Фокус писав про те, що вперше на кометі знайдено печери, які йдуть майже на 50 метрів у глибину. Дослідники кажуть, що рідкісне відкриття вдалося зробити на поверхні комети 67P/Чурюмова-Герасименко.