Рукопис принцеси Гунхільди: в Нідерландах знайшли фрагменти псалтиря віком 1000 років (фото)

У палітурках книг XVII століття виявили частини пергаменту з манускрипту XI століття. Оригінал рукопису міг належати принцесі, яка втекла з Англії після нормандського завоювання.

У кількох книжкових палітурках в Регіональному архіві Алкмаару знайшли дещо дуже особливе: 21 фрагмент манускрипту XI століття, майже 1000-літнього латинського псалтиря з давньоанглійськими глосами. Тійс Порк, старший викладач середньовічної англійської мови в Лейденському університеті, брав участь у дослідженні знахідки та проаналізував текст і походження фрагментів, пише Phys.org.

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Багато книг надруковано і переплетено в XVI-XVII століттях. Палітурники використовували пергамент для зміцнення палітурок; цей матеріал був дорогим, і тому люди часто вирішували розрізати старі середньовічні манускрипти. Часто це стосувалося рукописів, які втратили свою цінність або написані мовою, яку вже не можна було прочитати.

Давньоанглійська мова, якою розмовляли між 500 та 1100 роками, має схожість з німецькою, фризькою та нідерландською мовами. Фрагменти з Алкмаару мають давньоанглійські переклади, написані над кожним латинським словом, що вказує на дидактичну мету — слугувати перекладацьким посібником для вивчення латинської мови.

Це вино з псалтиря, в якому над кожним латинським словом написано давньоанглійський переклад: "ælce dæg" над tota die; "utgang wætera" над exitus aquarum; і "halig" над sanctus.

У кількох книжкових палітурках в Регіональному архіві Алкмаару знайшли дещо дуже особливе: 21 фрагмент манускрипту XI століття Фото: Regionaal Archief Alkmaar

Дослідження Порка, що має вирішальне значення для науковців, виявило понад 500 давньоанглійських глос, які дають уявлення про мову ранньосередньовічної Англії. Зокрема, унікальні словоформи, такі як "gewændunga" для латинського commotionem "рух" (тут можна впізнати голландське слово wending "крутитися, повертатися"), проливають світло на мовні нюанси.

Глоса — це коротке пояснення або тлумачення, подане поряд із текстом для уточнення або перекладу певних слів чи фраз. Вони поширені в історичних рукописах, наукових працях або текстах, що містять мови, які не є широко зрозумілими для аудиторії.

Давньоанглійські глоси стосується анотацій давньоанглійською мовою, які написані над латинськими словами в латинському псалтирі (релігійному тексті). Ці староанглійські глоси слугували допоміжними засобами перекладу, дозволяючи читачеві легше зрозуміти латинський текст.

Кожна давньоанглійська глоса подавала коротке тлумачення або еквівалентний термін для відповідного латинського слова, що робило зміст доступним для тих, хто вивчав латинську мову або не володів нею досконало.

Таємниця поглиблюється, коли Порк простежує походження книги. Переплетена в Лейдені близько 1600 року, вона порушує питання: як англійський манускрипт XI століття потрапив до рук голландського палітурника?

Історичні записи свідчать, що англійські рукописи перевезли на континент у середині XVI століття для повторного використання. Крім того, існує цікава теорія про Гунхільду, англійську принцесу, яка втекла на континент після нормандського завоювання, прихопивши із собою псалтир.

Гунхільда померла в Брюгге в 1087 році і пожертвувала свій псалтир та інші скарби церкві Святого Донааса. Там її книгу востаннє бачили в 1561 році і описали як псалтир з англійськими глосами, "які тут не можна правильно зрозуміти".

Відтоді всі сліди псалтиря Гунхільди загубилися, але експертам вдалося з'ясувати, що книги церкви конфіскували кальвіністи в 1580 році. З корисних книг вони заснували публічну бібліотеку, а інші, непотрібні, продали. Цілком можливо, що так псалтир принцеси опинився в голландського палітурника.

Це відкриття не лише збагачує наше розуміння ранньосередньовічної англійської мови, але й розпалює інтригу щодо можливої подорожі королівської книги, пропонуючи поглянути на історичну взаємодію між рукописами та людьми, які їх зберігали.

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