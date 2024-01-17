Зоряний шлях. Марсохід NASA виявив на Червоній планеті символ Зоряного флоту (фото)

Марсохід Curiosity все ще продовжує свою роботу на Марсі, яка почалася 12 років тому.

Марсохід NASA під назвою Curiosity помітив на Марсі знайомий фанатам кінофраншизи "Зоряний шлях" (Star Trek) образ. Це культова емблема офіцерів Зоряного флоту, яку вони носять на своїй формі. Звичайно ж зйомок фільмів не відбувалося на Марсі і на фотографії марсохода зображений дивовижний камінь, який має форму культової емблеми, пише Space.

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Вчені з Лабораторії реактивного руху NASA спочатку завантажили отримане марсоходом Curiosity зображення на спеціальний сайт, де розміщуються необроблені знімки з Марса. Цю фотографію марсохід зробив за допомогою своєї навігаційної камери 9 січня цього року на 4062-й марсіанський день, який Curiosity провів на Червоній планеті.

Астроном-любитель Скотт Аткінсон помітив символ Зоряного флоту і розмістив це зображення в себе на сторінці в соціальній мережі Х. Він написав, що, найімовірніше, фанати кінофраншизи "Зоряний шлях" порадіють тому, що виявив марсохід Curiosity на Марсі.

Марсохід NASA під назвою Curiosity помітив на Марсі знайомий фанатам кінофраншизи "Зоряний шлях" (Star Trek) образ Фото: X (Twitter)

Марсохід Curiosity приземлився на Марсі 5 серпня 2012 року і продовжує дослідження кратера Гейл, зокрема його центральної величезної височини під назвою гора Еоліда. Марсходу вдалося піднятися трохи на підніжжя гори, щоб вивчити шари гірських порід, що дасть інформацію про те, як текла вода на Марсі мільярди років тому.

Астроном-любитель Скотт Аткінсон помітив символ Зоряного флоту і розмістив це зображення у себе на сторінці в соціальній мережі Х Фото: X (Twitter)

Різні шари гірських порід гори Еоліда містять у собі інформацію про різні епохи історії Марса. У міру того, як марсохід піднімається вище, вчені дізнаються більше про те, як змінювався місцевий ландшафт із плином часу.

Зараз марсохід Curiosity перебуває на ділянці, заповненій сульфатами, і поки що це найвища точка на поверхні Марса, куди зміг дістатися марсохід. За словами вчених з NASA, марсохід зробив фотографію незвичайного каменю якраз у цій місцевості.

Успіх місії Curiosity дозволив NASA відправити 2020 року на Червону планету марсохід Perseverance, який приземлився в кратері Єзеро. Зараз марсохід шукає ознаки існування давнього марсіанського життя. Планується, що на початку наступного десятиліття зразки місцевої гірської породи, зібрані Perseverance, будуть доставлені на Землю для подальшого вивчення.

Як уже писав Фокус, приречений місячний посадковий модуль Peregrine впаде на Землю, але невідомо, куди саме. Замість того, щоб наступного місяця приземлитися на Місяці апарат летить до Землі.

Також Фокус писав про те, які тварини першими житимуть на Марсі. Вчені вважають, що не всі тварини підійдуть для життя на Червоній планеті. Але деякі з них зможуть бути корисними для астронавтів не тільки як їжа, а й для виконання важливих завдань у створеній екосистемі.

Ще Фокус писав про те, що марсохід Perseverance зробив фотографії місця на Марсі, де колись був величезний резервуар з рідкої води, а також текла річка.