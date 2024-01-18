Телескоп Вебб виявив інопланетян: експерти спростовують чутки, що з'явилися
Як це часто буває, є підстави для скептицизму в питанні про виявлення позаземного життя.
Раніше в січні в британському журналі The Spectator з'явилася стаття з дивовижною назвою "Ми щойно відкрили інопланетян?". У ній ідеться, що вчені збираються отримати вагомі докази наявності позаземного життя на далекій екзопланеті. Але експерти спростовують ці чутки, пише Futurism.
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У статті представлено висловлювання британського астронавта Тіма Піка, який припустив, що телескоп Вебб уже знайшов докази існування позаземного життя, але вчені не хочуть публікувати або підтверджувати ці результати, поки не будуть у цьому повністю впевнені. Також у статті представлено висловлювання британського астрофізика Беккі Сметерст, яка вважає, що дуже скоро будуть представлені переконливі докази існування біосигнатури в атмосфері далекої екзопланети.
Дійсно, космічний телескоп Вебб почав робити деякі надзвичайно цікаві спостереження, які становлять великий інтерес для астробіологів. Але, як завжди, є підстави для скептицизму з приводу вищевказаних заяв.
Водночас Сметерст, яку цитує The Spectator, після виходу статті заявила, що вона висловила просто припущення про те, що цього року з'явиться заява про біосигнатуру, виявлену в атмосфері екзопланети.
"Перехід від потенційної біосигнатури до повноцінних інопланетян просто смішний. Під біосигнатурою ми розуміємо крихітну молекулу в атмосфері екзопланети, яку міг би виявити телескоп Вебб", — каже Сметерст.
За словами астрофізика Джонатана О'Каллагана, твердження, представлені The Spectator малоймовірні з низки причин. Річ у тім, що телескоп Вебб не вивчає жодної кам'янистої планети досить докладно, щоб знайти біосигнатури.
Існує також питання з компетентністю експертів, яких цитує The Spectator — це астронавт, астрофізик та інженер-механік. Ніхто з них не є астробіологом і не має будь-якого досвіду в пошуках позаземного життя.
Але це не означає, що телескоп Вебб ще не надав дані, які могли б, якщо дослідження підтвердить їх, дійсно припускати наявність реальної біосигнатури інопланетян. Найпомітнішими з них є спостереження за планетою K2-18b, розташованою за 120 світлових років від Землі, яка перебуває в зоні населеності своєї зірки. В атмосфері цієї планети було виявлено сліди наявності диметилсульфіду, який на Землі виробляють тільки живі організми. Але ця хімічна сполука могла виникнути і без участі живих організмів на далекій планеті.
"Очікується, що спостереження телескопа Вебб можуть призвести до первинного виявлення потенційних біосигнатур, які можуть зробити населеність цієї екзопланети більш-менш імовірною. Але потрібні додаткові спостереження", — каже Кніколь Колон, учений із місії телескопа Вебб.
"Увесь цей галас вибухнув через те, що трьох наукових коментаторів запитали: "Що цікавого станеться у 2024 році?", і ми хотіли дати захопливу відповідь. Наскільки мені відомо, жодних виявлень позаземного життя немає", — каже Сметерст.
Як уже писав Фокус, вчені вважають, що інопланетян можна знайти тільки на планетах, які обертаються навколо старих зірок.