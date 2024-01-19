Найдовгоочікуваніша мавпа у світі: у зоопарку вперше за 9 років народилася дуже рідкісна горила (фото)

Дослідники вважають, що новонароджене дитинча дає надію на виживання всього виду, що перебуває під загрозою зникнення.

Наприкінці минулого року в Республіці Конго померла найвідоміша у світі рівнинна горила — самець, на ім'я Кінго. Саме цей самець рівнинної горили надихнув науковців на вивчення та збереження свого виду, і не тільки. Ця новина засмутила наукову спільноту, проте тепер у Лондонському зоопарку повідомили радісну новину — на світ з'явилося дитинча західної рівнинної горили, пише Daily Mail.

17 січня в Лондонському зоопарку з'явився новий мешканець — вперше за 9 років у пари західних рівнинних горил з'явилося дитинча. Крихітне дитинча з'явилося у самки, на ім'я М'юкку, після швидких пологів, які тривали всього 17 хвилин.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Співробітники Лондонського зоопарку зазначають, що ще не вигадали ім'я дитинчаті, проте його поява є надзвичайно важливою для всього виду, який сьогодні перебуває під загрозою зникнення. За словами менеджерки відділу приматів Лондонського зоопарку Кетрін Сандерс, мама та малюк проведуть певний час окремо, щоб вони могли звикнути одне до одного, також із дитинчам познайомляться й інші члени групи, а потім вони знову стануть доступними для відвідувачів зоопарку.

Пологи тривали всього 17 хвилин Фото: London Zoo

Співробітники зоопарку зазначають, що 17 січня розпочався як звичайний день: доглядачі нагодували горил, а потім помітили ознаки того, що в М'юкку почалися перейми — самка почала розтягуватися і присідати. Пологи тривали всього 17 хвилин, а потім М'юкку вже тримала дитинча на руках, мила його й оглядала.

Спочатку самка тримала новонародженого при собі, проте пізніше дозволила іншим членам групи познайомитися з дитинчам. Працівники зоопарку поки що дали мамі з новонародженим час на знайомство, а тому не можуть подивитися дитинча і з'ясувати його стать.

Перший час самка нікого не підпускала до свого дитинчати Фото: London Zoo

Зазначимо, що попереднє дитинча західної рівнинної горили народилося в Лондонському зоопарку в листопаді 2015 року — тоді новонародженого самця назвали Гернотом. Він усе ще живе в цьому зоопарку і є улюбленцем доглядачів.

Сьогодні західні рівнинні горили є видом, що зникає: їхня точна чисельність, на жаль, невідома, оскільки вони мешкають в одних із найгустіших і найвіддаленіших тропічних лісів Африки. Вчені знають, що незначні популяції цього виду все ще існують, проте їхня чисельність різко скоротилася на 60% за останні 20-25 років. Ба більше, науковці підрахували, що навіть якщо всі загрози західним рівнинним горилам було усунуто, вчені підрахували, що для відновлення популяції знадобиться близько 75 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що примати можуть заразитися коронавірусом.