Людські останки і 100 тисяч артефактів: археологічне відкриття переписує історію Бразилії (фото)

У Бразилії вчені виявили десятки тисяч артефактів на місці будівництва житлового комплексу. Найдавніші зі знахідок датуються віком близько 9 тисяч років.

У місті Сан-Луїс, Бразилія, під час будівництва нового житлового комплексу будівельники натрапили на людські кістки та фрагменти кераміки, що стало початком археологічного відкриття. Тепер на цьому місці дослідники знайшли багатошарову археологічну ділянку, на якій виявили 43 людські скелети та понад 100 000 артефактів, пише Ancient Origins.

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За останні чотири роки команда дослідників, що складається з археологів, хіміків, історика та режисера-документаліста, виявила безліч артефактів. Ця велика колекція включає різноманітні предмети: від знарядь праці до глиняного посуду. Вони дають змогу зазирнути в життя минулих мешканців.

Значення цього відкриття виходить за межі простої кількості знахідок. Ретельно вивчаючи археологічну ділянку, дослідники визначили чіткі культурні шари. Верхні артефакти народу тупінамба, однієї з етнічних груп тупі, свідчать про недавню історію, що сягає початку XVII століття.

На будівельному майданчику знайшли людський череп Фото: Nelyane Gomes/Iphan

Під цим шаром команда розкопала рештки амазонських людей, за якими слідував "курган самбакі". Цей курган, складений із кісток, черепашок і глиняного посуду, сягав глибини близько двох метрів. Примітно, що кераміка, знайдена на цій глибині, датується віком від 8 000 до 9 000 років.

Веллінгтон Лаге, провідний археолог дослідження, припускає, що таке раннє датування заселення кидає виклик теперішній хронології, припускаючи, що сучасну Бразилію заселили приблизно на 1 400 років раніше, ніж вважалося. Однак важливо зазначити, що ці дати є попередніми і базуються на глибині залягання артефактів. Ізотопний аналіз, який зможе підтвердити теорії, все ще очікується.

Скарбницю стародавніх артефактів і скелетів знайшли в Бразилії

Федеральний університет Мараньяо серйозно ставиться до цього відкриття, інвестуючи в спеціалізовану лабораторію і музей, де будуть зберігатися тисячі кісток і артефактів. Арклі Бандейра, археолог, пов'язаний із проєктом, наголошує на важливості цих знахідок для розуміння історії.

Інститут національної історичної та мистецької спадщини (IPHAN) визнає це місце свідченням тривалого заселення регіону людьми, описуючи його як знакову пам'ятку доісторичної Бразилії.

Хоча повний вплив цього відкриття ще не підтверджено, ретельна каталогізація артефактів і майбутній ізотопний аналіз дасть цінну інформацію про багату історію Бразилії. Цей несподіваний поворот не лише розкриває минуле, але й відкриває нові глави в нашому розумінні людської цивілізації.

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