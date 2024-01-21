Загублена на 170 років: учені знову знайшли гробницю бронзового віку на узбережжі Ірландії

В Ірландії вчені виявили гробницю бронзового віку, якій близько 4 тисяч років. Найцікавішим є те, що із середини XIX століття вона вважалася зниклою, оскільки хтось її розібрав.

На атлантичному узбережжі Ірландії в графстві Керрі знайшли залишки гробниці бронзового віку, яку довгий час вважали втраченою для історії. Гробниця, відома під місцевою назвою Altóir na Gréine або Сонячний вівтар, простояла близько 4 000 років на пагорбі біля села Балліферрітер на півострові Дінгл, перш ніж зникнути в середині XIX століття, пише The Guardian.

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Історія починається з Джорджіани Чаттертон, англійської аристократки та мандрівниці, яка зробила ескіз пам'ятника в 1838 році. Однак через 14 років антиквар Річард Хічкок повідомив, що гробницю розібрали і вивезли, ймовірно, для будівельних цілей.

Останні події, однак, проливають світло на долю гробниці. Біллі Маг Флоінн, фольклорист, який бере участь у проєкті археологічного картографування, відвідав це місце і виявив у підліску камінь, схожий на той, що зображений на ескізі леді Чаттертон.

Під час детальнішого вивчення за допомогою 3D-сканування археологиня Кеймін О'Браєн підтвердила, що це частина гробниці, яка датується ранньою бронзовою добою (2500-2000 рр. до н. е.).

Всупереч поширеній думці, лише близько чверті первісної гробниці зруйновано, а надгробний камінь і кілька великих вертикальних каменів залишилися неушкодженими.

Відкриття має велике значення, оскільки додає цю клиноподібну гробницю до національної бази даних пам'яток. Такі гробниці, поширені в Ірландії, використовували громади бронзового віку для поховань і церемоній. Більшість таких гробниць орієнтовані на захід або південний захід, що, можливо, відображає космологічне розуміння світу людьми тієї епохи.

Таємниця того, хто і чому зруйнував гробницю, залишається нерозгаданою. У XIX столітті існувало табу на пошкодження таких місць, оскільки забобони припускали, що це може принести нещастя або катастрофу.

Проєкт картографування гробниць під керівництвом Університету Пресвятого Серця відіграв вирішальну роль у повторному відкритті та документуванні клиноподібної гробниці. Археологиня Кеймін О'Браєн наголосила на важливості повернення її до археологічних записів через 180 років, що дасть можливість археологічній спільноті вивчити й поглибити наше розуміння поширення клинових гробниць.

Тоні Бергін, президент Археологічного та історичного товариства Керрі, висловив захоплення знахідкою, зазначивши, що існує теорія, яка пов'язує цей тип могил з народом, пов'язаним із видобутком міді.

Крім того, схожість із гробницями, знайденими у Бретані, Франція, додає незвичайного виміру цьому відкриттю, відкриваючи шляхи для подальших розвідок і досліджень. Несподіване виживання цієї стародавньої гробниці відкриває нові можливості для розгадки таємниць багатого археологічного минулого Ірландії.

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