Грація кішки без тіла картоплі: гігантський мегалодон насправді був довгим і струнким

У новому дослідженні вчені ще раз оцінили форму тіла величезного стародавнього морського хижака, і тепер вважають, що він був зовсім іншим.

Мільйони років тому стародавній океан тримав у страху один із найжорстокіших і найнебезпечніших хижаків на Землі — мегалодон (Otodus megalodon). Вчені раз у раз знаходять величезні скам'янілі зуби та луску, а також частини хребта цього монстра. У результаті вчені змогли відновити зовнішній вигляд мегалодона, пише IFLScience.

Тривалий час вважалося, що мегалодон досягав неймовірних розмірів, а його тіло, ймовірно, трохи нагадувало картоплю. У новому дослідженні вчені повторно вивчили скам'янілості, які є в нас сьогодні, і дійшли висновку, що стародавній хижак зовсім не вирізнявся "фігурою картоплі", насправді грізний мегалодон був довгим і струнким.

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У своїй роботі команда спиралася на "три важливі чинники", які стали доступними лише в останні роки. По-перше, температура крові мегалодона: нещодавно вчені дійшли висновку, що стародавній хижак був теплокровним, як і сучасна велика біла акула. По-друге, вчені виявили, що теплокровність зовсім не завжди свідчить про те, що істота швидко пересувається у воді. По-третє, попереднє дослідження скам'янілої луски мегалодона показало, що хижак насправді пересувався дуже повільно.

Ці три фактори змусили команду вчених засумніватися в тому, що форма тіла мегалодона нагадувала форму тіла сучасної великої білої білухи. Раніше вчені змогли реконструювати хребетний стовп мегалодона і дійшли висновку, що довжина хижака без голови й хвоста становила приблизно 11,1 метрів.

При цьому раніше вчені підрахували, що згідно з цими ж хребцями мегалодон мав би досягати в довжину всього близько 9,2 метра з головою і хвостом — про це свідчив діаметр найбільшого хребця.

Мегалодон насправді був набагато стрункішим, ніж усі вважають Фото: DePaul University/Kenshu Shimada

У результаті вчені не стали зациклюватися на ідеї про те, що мегалодон мав виглядати як сучасна біла акула. Команда зосередилася на тому, що особина не могла бути меншою за 11,1 метра, і припустила, що стародавній хижак, імовірно, мав тонше тіло, як порівняти з пропорціями, які спостерігаються сьогодні у великої білої акули.

Відомо, що скелет мегалодона, як і сучасних акул, складався з хрящів, а вони надзвичайно погано зберігаються в літописі скам'янілостей, тому так складно зрозуміти, який вигляд вони мали насправді. За словами співавтора дослідження, палеобіолога з Університету ДеПола в Чикаго Кеншу Шімади, імовірно, вченим варто більш неупереджено ставитися до того, який вигляд міг мати стародавній хижак.

Команда також зазначає, що суперечки про те, який насправді вигляд мав стародавній хижак, триватимуть доти, доки дослідникам не вдасться виявити кілька повних скелетів мегалодона — тільки в цьому разі ми зможемо бути впевненими в його істинній формі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, хто переміг би в найкривавішій битві гігантів Землі: мегалодон проти T. Rex.