Різка втрата ваги є тривожним дзвіночком: учені виявили нову ознаку розвитку раку

Хоча зниження ваги вважається профілактичним заходом проти цього серйозного захворювання, різка її втрата може сигналізувати про розвиток онкології на ранніх етапах.

Нещодавні дослідження виявили цікавий зв'язок між ненавмисною втратою ваги і підвищеним ризиком розвитку раку. У дослідженні, проведеному вченими Гарварда, взяли участь понад 157 000 медичних працівників у віці від 40 років і старше протягом майже чотирьох десятиліть. З'ясувалося, що у людей, які втратили понад 10% маси тіла без жодних зусиль, ймовірність діагностування раку протягом року була на 57% вищою, ніж у тих, чия вага залишалася стабільною, пише Daily Mail.

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Дослідження, що завершилося, показало підвищений ризик розвитку раку стравоходу, шлунка, печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози у людей зі зниженою вагою. Це дає змогу припустити, що причиною втрати ваги може бути сам рак, тим більше що пухлини в травній системі можуть пригнічувати апетит. Цікаво, що, незважаючи на те, що надмірна вага незмінно пов'язана з цілою низкою поширених видів раку, таких як рак грудей, товстої кишки і печінки, скидання зайвих кілограмів зазвичай вважається профілактичним заходом проти раку.

Дослідження підкреслює важливість консультації з лікарем у разі незрозумілої втрати ваги, оскільки це може бути ранньою ознакою раку або інших проблем зі здоров'ям. Доктор Брайан Волпін, провідний дослідник, каже, що несподівана втрата ваги, особливо якщо вона не спричинена змінами в раціоні або фізичними вправами, вимагає звернення до лікаря для виключення можливих причин.

Це дослідження розходиться з попередніми результатами, які переважно пов'язували втрату ваги зі зниженням ризику розвитку раку. Воно підкреслює складність взаємозв'язку між масою тіла та раком, наголошуючи на тому, що, хоча підтримання здорової ваги є корисним, раптову та незрозумілу втрату ваги не слід проігнорувати як потенційний тривожний знак.

Ці висновки кидають виклик традиційним уявленням про профілактику раку і свідчать про те, що, хоча коригування способу життя, наприклад, скорочення споживання фастфуду і контроль ваги, може знизити ризик розвитку раку, усвідомлення несподіваної втрати ваги як симптому має вирішальне значення для своєчасного лікування. Мета подальших досліджень — удосконалити підхід до профілактики та раннього виявлення раку, щоб люди могли робити усвідомлені кроки для підтримки свого здоров'я.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.