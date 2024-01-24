Щось абсолютно нове. У Тихому океані на глибині 6200 метрів знайдено загадкові чорні кокони

Дослідники не одразу зрозуміли, кому належать ці глибоководні яйця, проте правда виявилася набагато дивнішою, ніж можна було припустити.

Океан займає близько 70% поверхні Землі та таїть у собі безліч загадок: нам все ще відомо дуже мало про те, що насправді ховається під товщею води, а часом вчені знаходять щось незвичайне, чому складно знайти пояснення. Цього разу на дні Тихоокеанської безодні дослідників чекав новий сюрприз — загадкові чорні кокони, пише IFLScience.

Цікаві капсули були знайдені в Курило-Камчатському жолобі, на північному заході Тихого океану і стали дивовижним відкриттям для дослідників. Як пізніше виявилося, загадкові кокони являли собою яєчні капсули, розкидані по морському дну.

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Вони були виявлені на морському дні доктором Ясунорі Кано з Токійського університету, який керував дистанційним апаратом (ROV) Хакухо-мару. Чорні кокони помітили на глибині 6200 метрів, а потім їх зібрали й доставили доктору Кейічі Какуї з Університету Хоккайдо, який згодом став співавтором дослідження.

За словами Какуї, йому вперше довелося бачити щось подібне: під стереомікроскопом учений розрізав одне з яєць і з нього витекла якась молочна рідина, він зібрав піпеткою рідину, а потім помітив у коконі білі тіла — тоді все стало на свої місця. Виявилося, що вченим вдалося виявити яйця плоских черв'яків — це перший раз, коли вчені змогли вивчити їхні найбільш ранні періоди життя.

Під час дослідження вченим вдалося витягти чотири неушкоджені яйцеві капсули з океанської безодні, в яких пізніше були знайдені плоскі черв'яки. Одного з них вчені помістили в етанол і зневоднили, в результаті їм вдалося зробити предметні скельця, які вони змогли пофарбувати й проаналізувати. У двох інших черв'яків, знайдених на дні океану, витягли ДНК.

Результати подальшого аналізу показали, що вчені виявили черв'яків із підряду Maricola загону Tricladida. Автори дослідження запевняють, що їхнє відкриття виявилося дивовижним з цілої низки причин: по-перше, глибина, на якій було знайдено яйця, є рекордною; по-друге, науковці змогли вивчити найперші форми існування плоских хробаків в океані; по-третє, виявилося, що немає різниці у способі розвитку плоских хробаків, які мешкають на глибині та мілководді. Що немає великої різниці в способі розвитку плоских черв'яків, що мешкають на глибині та мілководді.

Какуї також зазначає, що під час експедиції їм також вдалося зібрати безліч інших цікавих зразків, тому вони планують продовжити дослідження надалі.

Раніше Фокус писав про те, що золоте яйце в океані боляче вдарило по самолюбству вчених: досі не можуть розгадати цю таємницю.