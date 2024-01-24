Бунтарство Діогена: як філософ створив непристойний жест, що дожив до сучасності

Діоген Сінопський — це загальновідомий грецький філософ, проте в його історії є своя перчинка. Ймовірно, саме греки першими почали використовувати середній палець як непристойний жест, і історія Діогена це доводить.

Діогена Сінопський народився близько 412 або 404 року до н. е. в Сінопі, і не був типовим філософом; він цурався суспільних норм і розкоші, обравши бездомний, мінімалістичний спосіб життя. Діоген відкидав матеріалізм, соціальні цінності та комфорт, якого прагне більшість людей, вважаючи, що ключ до справжньої радості — у простоті природи, пише GreekReporter.

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Унікальна філософія Діогена сформувалася в Афінах, де він оселився у величезному керамічному горщику. Ночі він проводив у цьому нетрадиційному притулку, а вдень блукав вулицями, просячи милостиню. Діоген кинув виклик суспільним нормам і цінностям, зробивши сміливу заяву про перевагу мудрості над матеріальними благами.

В Афінах Діоген втілював свою філософію, живучи простим життям, що суперечило суспільним очікуванням. Він став основоположником філософії кініків, поряд з Антисфеном та Кратесом. Його відмова від суспільних норм і прагнення до мудрості мали тривалий вплив на давньогрецьку думку.

Проте в нього була інша сторона, яка, можливо, породила загальновідомий жест. Згідно з історичними свідченнями, Діоген показав середній палець оратору Демосфену в Афінах у IV столітті до н. е. Цей бунтарський вчинок добре вписується у зневагу Діогена до тих, з ким він не погоджувався.

Сумнозвісний жест, який у давньогрецькій культурі асоціювався з ерегованим пенісом, потрапив до Риму як "digitus impudicus" або непристойна цифра. Навіть драматург Арістофан згадував його у своїх творах, додаючи шар історичної інтриги до спадщини цього нетрадиційного філософа.

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