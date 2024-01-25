Останні дві самки на Землі. Вчені знайшли спосіб врятувати дуже рідкісний вид носорогів

Дослідники вважають, що врятувати види допоможе ЕКЗ — перша у світі вагітність носорога за допомогою цього методу виявилася успішною.

Північні білі носороги опинилися на волосині від тотального вимирання — в усьому світі залишилося лише дві особини й обидві вони самки. Раніше представники цього виду зустрічалися по всій Центральній Африці, проте браконьєри майже повністю знищили їх — причиною став попит на роги носорога, пише BBC.

У новому міжнародному проєкті Biorescue вчені працюють над тим, щоб врятувати північних білих носорогів. Через відсутність самців учені звернулися до ЕКЗ. На першому етапі дослідження команда успішно перенесла сурогатній матері створений у лабораторії ембріон носорога. На наступному етапі вчені планують провести ЕКЗ самкам північних білих ембріонів, сподіваючись, що це допоможе врятувати вид.

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За словами співавтора дослідження, Сюзанни Хольце з Інституту досліджень зоопарків і дикої природи Лейбніца в Німеччині, що є частиною проєкту Biorescue, їм із командою вдалося першого успішного перенесення ембріона носорогу. Тепер команда вважає, що надалі їм вдасться використовувати цей метод, щоб врятувати від вимирання північних білих носорогів, а надалі й інші види.

Перенесення ембріонів було здійснено з використанням сурогатної матері південного білого носорога Фото: Jan Zwilling

Через те, що в природі залишилося лише дві самки, Наджін і її дочка Фату, цей вид технічно вважається вимерлим, оскільки тварини просто не здатні до розмноження. Однак тепер дослідники вважають, що зможуть змінити ситуацію.

Хольце зазначає, що свою роботу вони спочатку почали з близькоспорідненого виду — південних білих носорогів. Популяція цього виду налічує тисячі особин і його вважають успішним природоохоронним об'єктом. Утім, навіть цьому виду сьогодні загрожує незаконне полювання.

Команда зазначає, що реалізація проєкту зайняла роки, вчені зіткнулися з низкою складнощів, а також знадобилося 13 спроб ЕКЗ поки команда досягла успіху. Ембріон був створений з яйцеклітини самки південного походження із зоопарку в Бельгії та запліднений спермою самця з Австрії. Далі його перенесли сурогатній самці південного білого носорога в Кенії.

Самка успішно завагітніла, проте далі відбулась трагедія: на 70 тижні вагітності вона померла через зараження бактеріями, виявленими в ґрунті. Учені зробили розтин і виявили, що в неї успішно розвивався плід чоловічої статі зростом 6,5 см, ембріон розвивався добре і мав 95% шанс народитися живим і здоровим.

Вагітна біла сурогатна мати з півдня, на жаль, померла від інфекції, спричиненої бактеріями, виявленими в ґрунті Фото: Jan Zwilling

Попри трагедію, цей експеримент показав, що метод спрацював і вагітність носорога за допомогою ЕКЗ можлива. Загалом сьогодні існує всього 30 таких ембріонів, які сьогодні зберігаються в рідкому азоті.

Зазначимо, що всі ембріони північних білих носорогів були створені з використанням яйцеклітин, зібраних у Фату, і сперми двох самців, яка була зібрана перед їхньою смертю. Дослідники зазначають, що в майбутньому зіткнутися зі ще однією проблемою: жодна з двох самок, що залишилися, південного білого носорога, на жаль, нездатна завагітніти через поєднання віку і проблем зі здоров'ям. У результаті вченим доведеться імплантувати ембріон у матку сурогатної самки південного білого носорога.

Раніше подібну процедуру ніколи не проводили між підвидами, проте вчені впевнені, що це спрацює. Дослідники планують провести ЕКЗ найближчими місяцями, щоб дитинча вивчити мову у двох останніх самок і навчитися в них, як себе поводити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше реконструювали геном шерстистого носорога: їм допомогли екскременти гієни.