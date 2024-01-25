Віруси, мікроби і харчові геноми: вчені виявили, що було у шлунках японців понад 5 тис. років тому

Завдяки стародавнім копролітам, скам’янілим фекаліям людей віком приблизно 7000-5500 років, вчені змогли розкрити подробиці життя людей культури Дзьомон.

Нещодавнє наукове дослідження на кургані Торіхама в префектурі Фукуї, Японія, відкрило подробиці про життя і здоров'я людей періоду раннього Дзьомон, приблизно 7000-5500 років тому. Дослідження вчених з Національного інституту генетики, Токійського університету та Історичного музею Вакаса, було зосереджено на аналізі стародавніх людських фекалій, знайдених на місці розкопок, пише HeritageDaily.

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Під час археологічних розкопок знайшли понад 400 копролітів, і, дослідивши 10 з них, вчені змогли датувати місце знахідки періодом раннього Дзьомону. представники цієї культури, що існували як мисливці-збирачі, досягли значного рівня розселення та культурної складності в цей період на Японському архіпелазі.

Найцікавіше у дослідженні — здатність копролітів зберігати генетичний матеріал з травного тракту. Сюди входить ДНК мікробів, вірусів і навіть залишки спожитої їжі. Провівши метагеномний аналіз, дослідники виявили зв'язок між стародавніми і сучасним кишковими мікробами, вірусами та харчовими геномами, які є присутні у фекаліях сучасної людини.

Дослідники ідентифікували генетичні фрагменти вірусів, таких як бета-герпесвірус людини 5 і аденовірус людини F, попри труднощі, пов'язані з віковою деградацією ДНК у копролітах. Це відкриття дозволило вченим заглибитися в коеволюцію бактерій і вірусів, які інфікували людей протягом історії.

Щобільше, дослідницька група пішла ще далі, використавши геномну інформацію для визначення потенційних продуктів харчування, які вживали люди культури Дзьомон. Це дає біологічні докази, які допомагають нам зрозуміти особливості харчування цих давніх мешканців.

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