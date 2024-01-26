Кінець історії. Вертоліт NASA на Марсі здійснив останній політ і вийшов із ладу: причина (фото)

Марсіанський вертоліт Ingenuity зміг виконати 72 польоти на Червоній планеті замість 5 запланованих. Але останній політ став кінцем його довгої історії.

Історична подорож гелікоптера Ingenuity на Марсі завершилася, і він більше ніколи не злетить у тонку атмосферу Червоної планети, щоб бути надійним помічником марсохода Perseverance під час дослідження кратера Єзеро. У марсіанського вертольота під час 72-го вильоту на Червоній планеті було пошкоджено одну з чотирьох лопатей несучого гвинта, пише Space.

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Згідно з повідомленням NASA, перший у світі літальний апарат, який здійснював польоти на іншій планеті, зазнав ушкодження однієї з лопатей несучого гвинта і більше ніколи не зможе злетіти.

Як засвідчили дані, отримані з Марса, вертоліт зазнав пошкодження під час останнього, 72-го польоту на Марсі, що стався ще 18 січня. Тоді літальний апарат піднявся вгору на висоту 12 метрів, висів у повітрі приблизно 4,5 секунди, а потім почав знижуватися. Коли вертоліт Ingenuity опинився на висоті 1 метр над поверхнею Марса, вчені з NASA втратили з ним зв'язок. Його було незабаром відновлено і, здавалося б, усе йде за планом, але наступні дані і зображення, які передав Ingenuity на Землю, показали, що сталася аварія.

Історична подорож гелікоптера Ingenuity на Марсі завершилася, і він більше ніколи не злетить у розріджену атмосферу Марса, щоб бути надійним помічником марсохода Perseverance під час дослідження кратера Єзеро Фото: NASA

Досі вчені займаються розслідуванням причин вимкнення зв'язку та пошкодження однієї з лопатей несучого гвинта вертольота. Існує припущення, що ця лопать постраждала під час приземлення вертольота. Можливо в NASA ніколи не дізнаються, що сталося, адже дані про цю ситуацію на вертольоті не збереглися. При цьому вчені припускають, що могла постраждати навіть не одна, а кілька лопатей несучого гвинта. Можливо, допоможе прояснити ситуацію допоможе марсохід Perseverance, який розташований недалеко від Ingenuity і найближчими тижнями зможе наблизитися до постраждалого вертольота, щоб зробити знімки.

Це зображення, на якому видно тінь пошкодженої лопаті вертольота Ingenuity. Існує припущення, що ця лопать постраждала під час приземлення вертольота Фото: NASA

Створений для того, щоб довести можливість польотів у тонкій атмосфері Марса, вертоліт Ingenuity здійснив свій перший політ на Червоній планеті 19 квітня 2021 року. Гелікоптер вагою 1,8 кг мав здійснити лише п'ять вильотів і на цьому його місія мала закінчитися. Але вчені вирішили продовжити місію Ingenuity, і він став допомагати марсоходу Perseverance знаходити найбезпечніші шляхи для руху в кратері Єзеро, де мільярди років тому була вода в рідкому вигляді, зокрема тут було розташоване озеро і дельта річки.

Ingenuity сфотографував дивовижний краєвид піщаних дюн на Марсі під час свого 70-го польоту 22 грудня 2023 року Фото: NASA

За майже 3 роки польотів на Марсі Ingenuity подолав у 14 разів більшу відстань і в 33 рази довше перебував у повітрі, ніж планували вчені. Цей літальний апарат здійснив вражаючі 72 польоти на Марсі і перевершив найсміливіші очікування вчених.

Спочатку планувалося, що вертоліт літатиме на Марсі протягом 30 днів, але в підсумку він літав на Червоній планеті 2 роки і 9 місяців. За цей час Ingenuity подолав 17,7 км відстані на Марсі, а загальний час перебування в повітрі на Червоній планеті становив 129 хвилин.

Хоча місія Ingenuity завершилася, на основі отриманих даних про його польоти інженери NASA вже займаються створенням нового покоління літальних апаратів для польотів на Марсі. Відомо, що 2 таких нових вертольоти вирушать на Марс ближче до кінця десятиліття, щоб допомогти марсоходу Perseverance доставити капсули зі зразками місцевої породи до місця їхнього відправлення. Там буде розташований посадковий модуль з маленькою ракетою, яка віднесе капсули на орбіту Марса і передасть їх космічному апарату, а той уже доставить зразки на Землю.

Фокус уже писав про те, що під час дебютного польоту в космос нова ракета New Glenn відправить на орбіту навколо Марса два космічні апарати NASA.

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