Краби-відлюдники змушені використовувати людське сміття як "броню" (фото)

Нове дослідження показує, що тварини змушені використовувати пластикове сміття і цоколі, щоб вижити.

Не секрет, що краби-відлюдники збирають черепашки й використовують їх як броню для власного тіла. Однак нове дослідження розкриває всю плачевність ситуації: людське сміття настільки заполонило планету, що тварини використовують його як захист, пише BBC.

У своєму дослідженні вчені з Варшавського університету використовували соціальні мережі та сайти для обміну фотографіями. Вони виявили, що дві третини видів крабів-пустельників у всьому світі носять "штучні раковини", використовуючи предмети, викинуті людьми. Вчені заявили, що вони "вбиті горем", побачивши, якою мірою тварини живуть у людському смітті.

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За словами співавтора дослідження, міського еколога Марти Зулькін, останнім часом вони з колегами почали помічати дещо незвичне: замість звичних черепашок равликів краби-пустельники почали все частіше використовувати шматочки лампочок або пластикові кришки.

Краби-відлюдники використовують пластик як броню Фото: Shawn Miller

Загалом вчені виявили 386 тварин, які використовують штучні оболонки, в основному — пластикові "шапочки". Результати свідчать, що 10 із 16 відомих науці видів крабів-відлюдників у всьому світі використовують цей тип укриття. На жаль, вчені поки не можуть сказати, наскільки небезпечним або корисним для тварин може бути такий притулок.

Автори дослідження також зазначають, що використання штучних оболонок є "глобальним явищем". Ба більше, результати підіймають нові опитування про те, як прибережні ракоподібні взаємодіють із людським сміттям і використовують його у своїх цілях. Надалі дослідникам також належить з'ясувати, як це впливає на здоров'я тварин і чи може мати будь-який вплив на еволюцію ракоподібних.

Професор Зулькін також зазначає, що в дикій природі раніше краби полювали за панцирами равликів і навіть билися за ними, якщо укриттів не вистачало всім. Однак тепер учені не знають, чи стануть краби змагатися за відповідне пластикове сміття.

Краби-відлюдники використовують сміття як броню Фото: Shawn Miller

Автори дослідження припускають, що краби-відлюдники були змушені шукати штучну броню через те, що природні раковини равликів занепали. Теоретично, пластикові черепашки можуть навіть бути корисними для крабів-відлюдників, бо вони легші, а отже, їх легше носити — це може бути корисно слабким і дрібним ракоподібним.

У більш ранньому дослідженні вчені спробували кількісно оцінити масштаби пластикового забруднення. Результати показали, що сьогодні в наших океанах плаває щонайменше 171 трильйон шматків пластику. На жаль, до 2040 року ця цифра може потроїтися.

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