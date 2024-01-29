Найбільші білки у світі: досягають одного метра в довжину, а у вільний час крадуть яйця у птахів

Представники цього гігантського виду настільки великі, що вдвічі перевищують розміри свого американського родича.

У лісах і рідколіссях центральної та південної Індії мешкає вельми захопливий звір: індійська гігантська білка (Ratufa indica), також відома як "райдужна білка". Таке прізвисько тварина отримала через своє незвичайне забарвлення і розмір, пише Live Science.

Індійські гігантські білки вирізняються незвичним яскравим хутром: хоча живіт і руки тварин кремово-бежевого кольору, інша частина їхнього тіла химерніша — з відтінками помаранчевого, червоного і навіть фіолетового. Саме через різнобарвне хутро їх і прозвали "райдужними".

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Однак індійські гігантські білки відомі не тільки своїм дивовижним забарвленням, але також і розмірами. Ці барвисті створіння можуть виростати до 1 метра в довжину, що вдвічі більше, ніж їхні американські родичі — східні сірі білки (Sciurus carolinensis). Фактично їхні розміри настільки великі, що тварину визнали найбільшими білками у світі та внесли до Книги рекордів Гіннесса.

Індійська гігантська білка також вважається найбільшим видом білок на Землі. Фото: Shutterstock

Відомо, що гігантські індіанські білки мешкають виключно в лісах, де високо на деревах будують безліч круглих гнізд, також відомих як дреї. Тварини використовують палиці, щоб підтримувати гнізда і переплітають їх з кучерявими стеблами рослин. Далі гнізда набивають листям, щоб зробити їх затишними. До слова, гігантські білки, на відміну від багатьох інших родичів, воліють запасати їжу на верхівках дерев.

Представники цього виду, як правило, ведуть поодинокий спосіб життя та об'єднуються в пари лише протягом двох сезонів розмноження: з лютого по березень і з серпня по вересень. Гігантські індійські білки харчуються фруктами, листям, насінням і комахами, але часом вони також крадуть пташині яйця з гнізд.

Дослідники досі не знають, чому гігантські білки такі барвисті, але припускають, що забарвлення шерсті допомагає їм маскуватися у своїх лісових оселях. Наприклад, 2021 року вчені спостерігали, як білка сиділа у своєму укритті в гілках упродовж пів години, тоді як над нею ширяв орел.

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