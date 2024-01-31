Корисні мікроби. Політ на Марс негативно позначиться на мозку людини: несподіване рішення

Польоти в глибокий космос будуть виснажувати мозок астронавтів, але мікроби можуть допомогти вирішити цю проблему.

Їжа для астронавтів, які летітимуть на Марс, повинна не тільки забезпечувати астронавтів поживними речовинами і калоріями. Правильне харчування також має першорядне значення для підтримання їхнього психічного та когнітивного здоров'я. Автори нового дослідження з Університету Дікіна (Австралія) і Медичного коледжу Бейлор (США) у своїй статті для Space пишуть, що необхідно радикально переосмислити те, чим годуватимуть астронавтів під час місії на Червону планету.

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Вчені вважають, що потрібно визнати важливу роль мікробів для роботи мозку людини і психічного здоров'я, а також забезпечити астронавтів правильною їжею і умовами для зростання безлічі цих корисних мікробів.

Чому місія на Марс така складна?

Польоти в глибокий космос піддадуть людей величезним фізичним і психологічним випробуванням. До них належать тривала ізоляція, обмеженість простору і ресурсів, а також вплив мікрогравітації. Вплив космічних і сонячних променів, а також зміна в харчуванні можуть знизити когнітивні здібності астронавтів. Це може призвести до проблем із психічним здоров'ям.

Чому правильне харчування важливе для психічного здоров'я?

Якість їжі впливає не тільки на їхнє фізичне здоров'я, а й на психічне здоров'я та здоров'я мозку. Виявлено зв'язок між харчуванням і ризиком прояву депресії та тривоги. Але поліпшення харчування призводить до зменшення рівня проблем.

Харчування також впливає на функції ділянки мозку під назвою гіпокамп, яка має вирішальне значення для навчання та пам'яті, а також для підтримки психічного здоров'я. Дослідження показує, що їжа, яка містить більше рослинних продуктів і морепродуктів, призводить до поліпшення когнітивних функцій. Якість їжі також може впливати на те, як мікроби в кишечнику впливають на мозок.

Харчування також впливає на функції ділянки мозку під назвою гіпокамп, яка має вирішальне значення для навчання і пам'яті, а також для підтримки психічного здоров'я. Фото: space.com

Не всі продукти можна їсти в космосі

Науковці вважають, що під час польоту на Марс астронавти повинні їсти їжу, яка їм буде до вподоби і зможе забезпечити поживними речовинами. Опинившись на Марсі, астронавтам потрібно буде вирощувати свіжі продукти харчування, зокрема джерела білка. Учені вважають, що важливою складовою їжі для астронавтів на Марсі мають бути продукти ферментації та мікроби.

Чому мікроби такі важливі?

Мікроби є найважливішим аспектом вирощування харчових продуктів і необхідні для підтримки життя та функціонування людей. Людина еволюціонувала разом із трильйонами різних мікробів, які живуть по всьому організму. Особливо важливими є кишкові мікроби. Ці мікроби, які є бактеріями, впливають на травлення, обмін речовин, а також на імунну, ендокринну та нервову системи людини. Кишкові мікроби впливають на психічне здоров'я та поведінку людини. Інші компоненти нашого мікробіома, як-от віруси, грибки та навіть паразити, а також мікробіом порожнини рота та легень, також пов'язані з психічним здоров'ям і здоров'ям мозку.

Учені вважають, що життєво важливо забезпечити всіх астронавтів найздоровішими і найрізноманітнішими мікробами протягом усієї місії на Марс

Учені вважають, що життєво важливо забезпечити всіх астронавтів найздоровішими і найрізноманітнішими мікробами протягом усієї місії на Марс. Ферментований білок із мікробів можна швидко виробляти в біореакторі на борту космічного корабля навіть із харчових відходів. Деякі види мають м'ясний смак і текстуру та можуть містити всі необхідні людині амінокислоти, а також корисні побічні продукти самих мікробів.

Сама ферментація створює тисячі різних біологічно активних молекул, включно з деякими вітамінами, які чинять різноманітний сприятливий вплив на здоров'я, зокрема й можливу користь для психічного здоров'я.

Як уже писав Фокус, на МКС з'явиться робот-хірург, який буде різати плоть людини під час польотів на Марс. Нова розробка допоможе лікарям проводити хірургічні операції в космосі.