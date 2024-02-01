Земля в золоті. Астронавти МКС зробили зображення світіння атмосфери: що це (фото)

На фотографії видно, як горизонт Землі висвітлює золотисте світло.

Астронавти з борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробили приголомшливу фотографію власного світіння атмосфери Землі. У результаті на знімку видно золотисту смугу світла, яка освітлює горизонт нашої планети, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Власне світіння атмосфери Землі виникає, коли світло Сонця взаємодіє з атомами і молекулами в атмосфері планети. На новому знімку астронавтів МКС, видно яскраве золотисте світіння, яке огинає Землю разом із коричневою смугою на тлі темного космосу, всипаного зірками.

Згідно з повідомленням NASA, цей приголомшливий знімок був зроблений астронавтами, коли МКС перебувала на висоті 415 км і пролітала над Тихим океаном. Коли сонячне ультрафіолетове світло проникає у верхні шари атмосфери Землі, то його частинки вступають у взаємодію з молекулами азоту, кисню, натрію і озону. Коли відбувається зіткнення сонячних частинок з компонентами атмосфери Землі, то виділяється світло.

Цей приголомшливий знімок був зроблений астронавтами, коли МКС перебувала на висоті 415 км і пролітала над Тихим океаном Фото: NASA

Власне світіння атмосфери Землі краще видно, коли на планеті настає ніч. Тому цей знімок було зроблено з великою витримкою, що дало змогу проникнути в камеру достатній кількості світла і таким чином стало видно приголомшливе видовище.

МКС обертається навколо Землі зі швидкістю 8 км/с і повний оберт навколо планети робить приблизно за 90 хвилин. За добу з борту МКС можна побачити 16 сходів і заходів Сонця. На кожен оберт космічної станції навколо Землі припадає 45 хвилин денного світла і 45 хвилин темної ночі.

Крім золотистої і коричневої смуги світла, що огинають планету, на знімку видно білі хмари, які пропливають на тлі синього Тихого океану. У кадр також потрапили сегменти МКС, такі як модуль "Наука" і стикувальний модуль "Причал", які належать російському "Роскосмосу". Ці модулі, які з'єднані разом, видно в лівій частині знімка. Модуль "Наука" прибув на МКС у липні 2021 року, а модуль "Причал" — у листопаді того самого року.

Як уже писав Фокус, у США відбулося чергове випробування міцності модуля майбутньої космічної станції, над створенням якої працюють фахівці компаній Sierra Space і Blue Origin. Майбутня орбітальна станція має стати заміною МКС, яку виведуть з експлуатації приблизно 2030 року.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Габбл зробив знімок майже ідеальної спіральної галактики, в якій у 2019 році була виявлена дуже яскрава наднова. Вибух масивної зірки призвів до появи настільки величезної кількості світла, що на деякий час він перекрив собою все світло, що виділяється галактикою.

Нагадуємо, що NASA виділило гроші на розробку проєкту новітнього космічного телескопа, який має бути побудований на зворотному боці Місяця, як уже писав Фокус.