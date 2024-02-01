Homo sapiens vs неандертальці: учені сумніваються в попередніх теоріях про давніх людей

У центральній Німеччині вчені знайшли докази того, що 45 тисяч років тому представники Homo Sapiens і неандертальців могли співіснувати в одному регіоні. Це відкриття суперечить сталим теоріям про витіснення неандертальців людьми.

Поблизу Раніса, у центральній Німеччині, дослідники знайшли фрагменти кісток, які демонструють присутність Homo sapiens у цій місцевості понад 45 000 років тому. Ця знахідка спростовує уявлення про те, що поява сучасних людей означала негайну загибель неандертальців, наших найближчих родичів, пише IFLScience.

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Взаємодія між людьми та неандертальцями була ключовою частиною нашої історії. Хоча відомо, що значна кількість неандертальської ДНК присутня в геномах нащадків євразійців, природа цих контактів залишається загадкою — чи були вони консенсусними, насильницькими, чи поява Homo sapiens призвела до швидкого витіснення давніх людей?

Щоб розгадати ці питання, дослідники на чолі з докторкою Оленою Завалою з Каліфорнійського університету в Берклі зосередилися на печері під назвою Ільзенхоле поблизу Раніса. Попередні дослідження датували печеру віком щонайменше 40 000 років, але походження інструментів, знайдених у ній, незрозуміле.

Із 1930-х років археологія пройшла довгий шлях розвитку, що дозволило нещодавнім розкопкам знайти багато речей у Ранісі, заглибившись на 8 метрів нижче за те місце, де зупинилися попередні дослідники Фото: Marcel Weiss, License: CC-BY-ND 4.0

Команда докторки Завали застосувала передові методи, дослідивши кісткові білки, щоб підтвердити людське походження скелетних решток. Мітохондріальна ДНК, виділена з 13 кісток, вказує на спільне походження по материнській лінії серед представників Homo sapiens, присутніх на цій стоянці, що робить їх одними з найбільш ранніх у Європі.

Це відкриття кидає виклик попереднім уявленням про час експансії Homo sapiens до Європи. Попри суворі умови 45 000 років тому, коли температура була значно холоднішою, ніж сьогодні, ці ранні люди добре пристосувалися, можливо, завдяки кам'яним інструментам. Цікаво, що це ставить під сумнів ідею про те, що війни чи конкуренція призвели до швидкого зникнення неандертальців після появи Homo sapiens.

Хоча більшість ДНК на місці знахідки не належить людині, а походить від здобичі, принесеної людьми та печерними тваринами, дослідження припускає, що ці стародавні люди були дуже мобільними й добре пристосованими до холодних умов. Це ставить під сумнів попередні припущення про те, що такі адаптації відбулися набагато пізніше.

Хоча багато чого залишається невідомим про взаємодію між Homo sapiens і неандертальцями, це відкриття доводить, що співіснування між близькоспорідненими видами може тривати тисячі років.

Раніше Фокус писав, що детективи виявили в болоті тіло, якому кілька тисяч років. Результати детальнішого дослідження показали, що рік смерті припадає приблизно на 500 р. до н. е., тобто на ранній залізний вік.

А також ми писали про одне з найдавніших поселень світу. Вчені досі шукають відповіді про цю дивовижну аномалію.