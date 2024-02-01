Найчуйніший ніс в океані: як запахи людей на воді заважають китам жити й харчуватися

Дослідники вважають, що нюх деяких китів в океані надзвичайно схожий на людський, але це також означає, що ми отруюємо життя морським гігантам.

Кити є найбільшими і одними з найбільш довгоживучих морських мешканців. Дослідники по всьому світу намагаються дізнатися про них більше і виявили дещо цікаве: у вусатих китів дихання парне, тоді як у зубатих тільки одне — це зацікавило дослідників, пише IFLScience.

Вчені запідозрили, що кити, як і люди та багато інших тварин на планеті, можуть використовувати тонкі відмінності в силі запаху, щоб визначати напрямок, звідки вони йдуть. На жаль, повірити в цю теорію виявилося не так вже й просто, оскільки цих гігантів не вийде помістити в лабораторію.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження показали, що в китів і дельфінів носові входи парні, однак у деяких видів, наприклад, косаток і дельфінів, вони об'єднуються в один. Здавалося б, за наявності сонара для виявлення їжі, наявність спрямованого нюху не відіграє такої вже великої ролі. Однак не для вусатих китів.

Ці морські гіганти потребують величезної кількості їжі, щоб підтримувати своє велике тіло. Але спочатку їм необхідно знайти джерело їжі, а океан величезний. Зазначимо, що основним джерелом харчування вусатих китів є криль і дрібна здобич.

Ще одним ефектом поділу ніздрів є крила бризок, що утворюються, коли кит дме через них Фото: U.S. National Marine Fisheries Service

Більш ранні дослідження показали, що під час харчування зоопланктон харчується організмами, що фотосинтезують і лежать в основі харчового ланцюга океану, при цьому фітопланктон виділяє газ диметилсульфід (ДМС). Вчені також виявили, що морські птахи здатні виявити ДМС на відстані понад 20 км, а тому науковці припустили, що така навичка є та у китів.

Автори дослідження спробували перевірити цю теорію, але зазнали невдачі. Пізніше Конор Раян із шотландської асоціації морських наук і його колеги дійшли висновку, що поділ двох дихал у різних вусатих китів є підказкою. Якщо широко розставлені очі й вуха забезпечують краще сприйняття глибини та спрямований слух, вчені припустили, що ніздрі китів можуть працювати за тим же принципом. Простими словами — чим ширше розставлені ніздрі, тим простіше зрозуміти, звідки виходить запах.

У своєму дослідженні команда не стала намагатися заманювати китів запахами, а зняла 14 китів у морі, щоб виміряти взаємозв'язок між розподілом носа і бажаною здобиччю. Результати підтвердили гіпотезу команди: що ближче здобич до рівня фітопланктону в харчовому ланцюзі, то ширшим є розмір ніздрі кита стосовно ширини його тіла.

Надалі вчені планують продовжити дослідження на китах, які найбільше покладаються на планктон як їжу. Команда також зазначає, що їхні результати не доводять, що кити використовують ДМС спеціально для пошуку ділянок криля, проте припускають, що ті, хто полює ближче до низу харчового ланцюга, використовують той чи інший запах.

Автори дослідження також зазначають, що їхні результати свідчать про те, що запахи, створювані людиною в океані, буквально роблять його більш заплутаним і отруюють китам життя. Колонії, що вирощуються на пластику, що плаває, виробляють DMS, і якщо кити справді використовують його для полювання, вони, ймовірно, наражаються на більший ризик проковтнути фатальну кількість пластику

Раніше Фокус писав про те, що одного з найрідкісніших китів на Землі виявили мертвим на пляжі: поруч із тілом знайшли мотузку.