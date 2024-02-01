Прибулець в океані. Знайдено стародавню рибу, яка подарувала всьому океану "жорстку нижню губу" (фото)

Дослідники виявили ту саму рибу, що жила в океані мільйони років тому, яка подарувала більшості морських мешканців жорстку щелепу.

Близько 375 мільйонів років тому океани планети не були такими, якими ми знаємо їх сьогодні: у водній безодні правили панцирні риби. Ці примітивні хребетні вирізнялися різноманітними формами і розмірами: від найкрихітніших донних мешканців до гігантських фільтраторів, пише The New York Times.

Одним із найдивніших мешканців стародавнього океану вважається влучно названий Алієнакантус (Alienacanthus). Уперше ця риба девонського періоду була виявлена в Польщі 1957 року і запам'яталася вченим своїм набором великих костистих шипів. Однак нове дослідження перевернуло все, що ми знали про цей вид з ніг на голову.

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У новому дослідженні вчені виявили скам'янілий череп Alienacanthus, детально вивчили його і виявили, що шипи насправді являють собою подовжену нижню щелепу. Фактично її довжина вдвічі перевищувала іншу частину черепа риби й давала Alienacanthus найрізкіший "різкий прикус у природі", а також, імовірно, "найжорсткішу нижню губу".

За словами автора статті та палеонтолога, що вивчає плакодерми в Цюрихському університеті, Меліни Джоббінс, цей вид, як і раніше, має вельми інопланетний вигляд, а тому назву виду підібрано ідеально.

За весь час з моменту відкриття в 1950-х роках вчені змогли виявити лише кілька скам'янілостей — всі вони були знайдені в горах центральної Польщі та Марокко. Зазначимо, що в пізньому девонському періоді ці території були затоплені та розташовувалися на протилежних кінцях величезного моря, що розділяє північний і південний суперконтиненти. Однак багато зі знайдених скам'янілостей є фрагментарними й не містять подробиць про те, який насправді вигляд мала ця стародавня риба.

Учені виявили майже повний череп стародавньої риби Фото: The Royal Society Journal

На щастя, за останні кілька десятиліть учені змогли виявити скам'янілості, що проливають світло на те, який насправді вигляд мав Alienacanthus. Автори дослідження зазначають, що ключем до розгадки став майже повний череп риби довжиною майже 80 сантиметрів. Основні елементи черепа були цілими, а потім учені змогли відтворити зовнішній вигляд Alienacanthus.

Науковці детальніше вивчили скам'янілість і зрозуміли, те, що раніше вважалося шипами, насправді було кістками її нижньої щелепи. Фактично, коли стародавня риба закривала рот, плакодерма нагадувала перевернутого марлінового з довгою, схожою на дзьоб нижньою щелепою. Цікаво, що сьогодні така будова нижньої щелепи спостерігається лише у групи дрібних риб, відомих як напівдзьоби.

Передбачається, що така будова щелепи допомагала Alienacanthus просівати осад під час годування або ж використовувалася для того, щоб оглушити або поранити рибу. Доктор Джоббінс вважає, що подовжена щелепа, усіяна загнутими зубами, що простягалися далеко за межі верхньої щелепи, найімовірніше, слугувала пасткою.

Alienacanthus також являє собою одну з останніх глав еволюційної винахідливості плакодерми. Протягом 15 мільйонів років після появи зубастої морди Алієнакантуса цих панцирних риб винищили та замінили акулами.

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