Передбачав Ейнштейн. Лазерний трикутник у космосі має знайти брижі у просторі-часі

Один із найдорожчих проєктів Європейського космічного агентства офіційно отримав зелене світло.

Європейське космічне агентство підтвердило, що проєкт космічного лазерного детектора гравітаційних хвиль LISA буде все ж таки реалізовано, і він вирушить у космос не раніше ніж у 2035 році. Проєкт детектора перебував у стадії розробки вже понад 15 років, пише BBC.

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Ще у своїй теорії відносності Альберт Ейнштейн передбачав існування гравітаційних хвиль, тобто пульсацій енергії, що летять крізь космос зі швидкістю світла і виникають унаслідок зіткнення дуже масивних об'єктів. Гравітаційні хвилі також називають брижами на тканині простору-часу, які можна порівняти з брижами, що поширюються на поверхні озера або річки, коли по ній пливе човен.

Уперше гравітаційні хвилі були виявлені тільки у 2015 році за допомогою наземного детектора LIGO. Ці хвилі з'явилися внаслідок зіткнення масивних чорних дір, маса яких у мільйони разів більша за масу Сонця.

Але новий космічний детектор гравітаційних хвиль LISA дасть змогу вченим виявити ці явища з набагато більшою довжиною хвилі. На Землі гравітаційні хвилі виявляють завдяки збуренням, які вони спричиняють на шляху лазерного променя, коли він прямує L-подібними тунелями довжиною 4 км.

На Землі гравітаційні хвилі виявляють завдяки збуренням, які вони спричиняють на шляху лазерного променя, коли він прямує L-подібними тунелями завдовжки 4 км. Фото: BBC

LISA працюватиме приблизно так само, але лазерні промені спрямовуватимуться на набагато більшу відстань і між трьома однаковими космічними апаратами, розташованими у вигляді рівностороннього трикутника. Відстань між апаратами становитиме 2,5 млн км.

LISA працюватиме приблизно так само, але лазерні промені спрямовуватимуться на набагато більшу відстань і між трьома однаковими космічними апаратами, розташованими у вигляді рівностороннього трикутника. Відстань між апаратами становитиме 2,5 млн км. Фото: BBC

Проєкт космічного детектора перебував у стадії розроблення понад 15 років, але тепер Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило про те, що його буде реалізовано за допомогою NASA. Запуск LISA в космос заплановано не раніше, ніж на 2035 рік.

У ЄКА підрахували, що вартість реалізації проєкту приблизно 1,9 млрд доларів. Вчені вважають, що вивчення гравітаційних хвиль допоможе відповісти на важливі питання про будову та історію Всесвіту.

З огляду на те, що гравітаційні хвилі виникають під час зіткнення двох масивних чорних дір, вчені також зацікавлені в подальшому вивченні природи цих об'єктів. Вважається, що створення та еволюція центральних чорних дір нерозривно пов'язані з народженням та еволюцією галактик, у яких вони розташовані.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили в ранньому Всесвіті величезну чорну діру, яка заважає появі зірок у її рідній галактиці.

Також Фокус писав про те, що за допомогою дуже потужної ракети-носія Starship від компанії SpaceX у космос буде виведена нова орбітальна станція, яка стане заміною МКС.

Нагадуємо, що величезний астероїд підлетить до Землі найближче всього за сотні років. Потенційно небезпечний астероїд завширшки майже 300 метрів не підлетить так близько до Землі ще протягом майже 200 років, як уже писав Фокус.