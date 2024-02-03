Захід епохи приматів і великих котів: 10 видів тварин, які можуть незабаром зникнути (фото)

З кожним днем людська діяльність, глобальне потепління та інші небезпеки наближають багато звичних нам видів тварин до точки неповернення, після якої їхнє існування опиниться під загрозою.

Наша планета — дивовижне місце, багате вражаючим розмаїттям життя. Із приблизно 8,7 мільйона видів рослин і тварин задокументовано лише малу частину, тому світ таємниць ще належить розкрити. Однак серед цього різноманіття багато видів перебувають на межі зникнення, яким загрожує як діяльність людини, так і природні явища, пише Mirror.

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Вимирання — природна частина історії Землі, проте під впливом людини його темпи тривожно прискорилися. Від руйнування середовища проживання до незаконного браконьєрства — вплив людини дуже великий, і багато видів опиняються на межі зникнення. Нижче представлено 10 видів, що особливо виділяються на тлі інших і перебувають під критичною загрозою зникнення. Кожен із цих видів стикається з унікальними для нього проблемами, що заважають йому вижити.

Яванський носоріг у неволі, 1900 рік Фото: Wikipedia

Яванський носоріг. Яванський носоріг, чисельність якого становить менше 70 особин, перебуває на межі зникнення. Цим носорогам, що мешкають у національному парку Уджунг-Кулон в Індонезії, загрожують руйнування середовища проживання і хвороби, що підкреслює нагальну необхідність зусиль з охорони природи, щоб зберегти їхнє майбутнє.

Пара пливучих вакіт Фото: Wikipedia

Вакіта. Вакіта, рідкісний морський ссавець із популяцією менш ніж десять особин, перебуває під загрозою зникнення через вилов у незаконних рибальських сітках. Ця трагічна ситуація підкреслює жахливі наслідки людської діяльності для морського життя.

Самець суматранського орангутана Фото: Wikipedia

Суматранський орангутанг. Суматранські орангутани, яких залишилося всього 14 000, перебувають під серйозною загрозою через незаконну вирубку лісів і розширення плантацій пальмової олії. Втрата їхнього середовища проживання в тропічних лісах на Суматрі — це критична проблема, яка потребує негайного вирішення.

Молода яструбина черепаха з острова Реюньйон Фото: Wikipedia

Яструбина черепаха. Яструбині черепахи, які відіграють важливу роль у морських екосистемах, допомагають підтримувати здоров'я коралових рифів. Однак вони перебувають під загрозою зникнення через незаконну торгівлю їхніми панцирами та втрату природного середовища існування, що становить значний ризик для їхнього виживання та всього морського середовища.

Молода західна низинна горила в Смітсонівському зоопарку у Вашингтоні Фото: Wikipedia

Західна низинна горила. Ці горили, що мешкають у центральній Африці, перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство, хвороби і втрату середовища проживання. Зусилля зі збереження цих чудових істот і середовища їхнього проживання життєво необхідні.

Амурський леопард у неволі в зоопарку Колчестера, Англія Фото: Wikipedia

Амурський леопард. Амурський леопард, чисельність якого становить менш як 100 особин, перебуває під загрозою зникнення, переважно через браконьєрство та руйнування середовища існування. Захист середовища проживання та припинення незаконного полювання — найважливіші кроки на шляху до виживання цих тварин.

Азіз, 30-річний самець суматранського слона з Відділу охорони природи в Сампойніете Фото: Wikipedia

Суматранський слон. Втрата середовища проживання і конфлікти між людиною і дикими тваринами поставили суматранських слонів під критичну загрозу, а їхня чисельність значно скоротилася. Щоб повернути цю тенденцію назад і забезпечити їхнє майбутнє, необхідні стратегії збереження.

Саола мешкає у вологих і майже непрохідних тропічних лісах на висоті від 300 до 1800 м над рівнем моря Фото: Wikipedia

Саола. Саола, яку називають "азіатським єдинорогом" — один із найрідкісніших ссавців на Землі: вважається, що їх усього кілька десятків. Їхня невловима природа робить зусилля зі збереження особливо складними, але не менш важливими.

Прогулянка малайського тигра Фото: Wikipedia

Малайський тигр. Виживання малайського тигра, що перебуває під загрозою через браконьєрство і втрату середовища проживання, висить на волосині. Захист цих величних тварин вимагає узгоджених зусиль по боротьбі з браконьєрством і збереженню їхнього природного середовища існування.

Південно-китайський тигр у Шанхайському зоопарку Фото: Wikipedia

Південнокитайський тигр. Південнокитайського тигра, який вважається функціонально вимерлим у дикій природі, чекає довгий шлях до відновлення, чому перешкоджають руйнування середовища проживання і незаконне браконьєрство. Проєкти зі збереження та відновлення середовища проживання мають вирішальне значення для їхнього виживання.

Важка доля цих видів є яскравим нагадуванням про вплив людської діяльності на світ природи. Зусилля з охорони природи необхідні для збереження цих тварин і біорізноманіття нашої планети. Захист зникаючих видів — це не просто порятунок окремих тварин, це збереження складної мережі життя, яка підтримує нашу глобальну екосистему. Виживання цих видів — свідчення життєстійкості природи та важливості відповідального ставлення людини до збереження збалансованої та процвітаючої планети для майбутніх поколінь.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.