Неочікуване відкриття в неочікуваному місці: в Кенії знайшли висічені в скелі дошки для ігор (фото)

У Кенії виявили висічені у скелі дошки для гри в манкалу та 19 поховань, яким понад 5 тисяч років. До відкриття підштовхнула інформація про вивезення туристами доісторичних сокир із цього місця.

Вероніка Ваверу, археологиня з Єльського університету, натрапила на неочікувану знахідку у високогір'ї Кенії — "аркаду" з висічених у скелях ігрових дощок манкала. Манкала, що означає "рухатися", — це стратегічна покрокова гра, мета якої — захопити більше фігур, ніж ваш опонент, пише HeritageDaily.

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Ця стародавня гра походить зі Східної Африки, а її ранні версії знаходили в аксумітських поселеннях, що датуються VIII століттям нашої ери. Крім того, дошки для гри в манкалу виявили на територіях Стародавнього Єгипту та Римської імперії.

За даними Музею африканського мистецтва в Савані, найдавніша відома дошка для манкали датується приблизно 5870 ± 240 роком до н. е., знайдена на неолітичній стоянці Айн-Газаль в Йорданії.

На нещодавнє відкриття Вероніку Ваверу наштовхнула інформація про те, що туристи вивозять доісторичні ручні сокири з приватного заповідника дикої природи. Провівши подальше розслідування, дослідниця виявила незвичайну колекцію стародавніх ігрових дощок манкала, вирізаних безпосередньо в скельному виступі — справжній археологічний скарб.

Фото: Veronica Waweru

Визначити вік цих ігрових дощок виявилося непросто. Висічені у скелях, вік яких сягає 400 мільйонів років, вони не мають органічного матеріалу, придатного для традиційних методів датування. Ваверу описує місце знахідки як "долину, повну цих ігрових дощок, схожу на стародавню аркаду", припускаючи, що люди займалися тут ігровою діяльністю дуже давно.

Окрім ігрових дощок, на цьому місці знайшли 19 поховань, збудованих скотарськими громадами, які жили в цьому регіоні 5 000 років тому. Цікаво, що на поверхні скелі навколо ігрових дощок є сліди заточування ножів, що натякає на те, що на цьому місці відбувалися бенкети.

Зараз Ваверу та її дослідницька група шукають фінансування, щоб вивчити це унікальне місце. Розташоване вздовж екватора в центральному високогір'ї Кенії, воно має потенціал розкрити більше про давнє минуле і життя людей, які колись збиралися тут для ігор та інших розваг.

Це відкриття не лише проливає світло на давнє коріння манкали у Східній Африці, але й висвітлює багату культурну історію регіону. Оскільки Вероніка Ваверу продовжує своє дослідження, ми можемо виявити ще більше сюрпризів від цієї стародавньої аркади, пропонуючи цінну інформацію про людську діяльність минулої епохи.

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