Загадково "телепортувалися": як ведмежата з Аляски опинилися майже за 6000 км від дому (фото)

Поліція нарешті розкрила загадкову появу ведмежат родом із Аляски, які блукають по дорозі у Флориді.

Дивовижна історія сталася у Флориді в окрузі Окалуса: на путівці місцевий житель випадково помітив двох ведмежат, що блукали там. Побіжний огляд показав, що тварини не були "місцевими жителями" та, ймовірно, прибули сюди з Аляски, проте ніхто не знає, як це сталося, пише Daily Mail.

Правоохоронні органи викликав на місце події місцевий житель, який зустрів тварин. Експерти обстежили дитинчат і дійшли висновку, що вони зовсім не схожі на чорних ведмедів, які мешкають у Флориді.

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Більшість людей, імовірно, не помітили б різниці між чорними ведмедями та ведмедями кадьяк. Останні трохи більші — їхня вага сягає 680 кг, тоді як вага чорних ведмедів не сягає понад 272 кг. Ведмеді кадьяк, що мешкають на Алясці, зазвичай мають коричневий колір, тоді як у чорних ведмедів забарвлення шерсті може бути коричневим або чорним.

Ведмежата зовсім не боялися людей Фото: Okaloosa Country Sheriff's Office

У мережі також з'явилися кадри з натільної камери офіцерів, які прибули на місце виявлення тварин. Цікавим здається те, що тварини зовсім не боялися людей, а навпаки — без побоювання підходили до них і здавалися голодними. Ведмежата навіть спробували залізти в патрульне авто, припарковане на узбіччі.

Спочатку офіцери припустили, що дитинчата можуть бути гризлі або бурими ведмедями, однак це виявилося не так — вони належали до ведмедів кадьяк, які зустрічаються лише на Алясці. Якийсь час правоохоронці не розуміли, як дитинчата ведмедів, рідна домівка яких розташована в Алясці на відстані близько 6000 км, опинилися у Флориді.

Ведмежата зовсім не боялися людей і навіть спробували залізти в патрульну машину Фото: Okaloosa Country Sheriff's Office

На місце також було викликано представників Товариства захисту дикої природи, які перевезли ведмежат у безпечне місце на час проведення розслідування. На щастя, правоохоронцям вдалося розгадати цю загадку. Виявилося, що ведмежата зовсім не "телепортувалися загадковим чином" із Аляски до Флориди, а проживали в місцевого жителя, звідки успішно втекли.

Розслідування показало, що тварини раніше мешкали в будинку "самопроголошеного дресирувальника ведмедів", за яким раніше вже спостерігалися різні порушення дикої природи у Флориді. Зазначимо, що подальша доля ведмежат поки невідома, імовірно, їх повернуть у звичне середовище проживання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили таємну популяцію білих ведмедів у незвичайному місці.