Зламаний і самотній. Марсохід NASA зробив знімок вертольота Ingenuity на Марсі (фото)

Марсохід Perseverance сфотографував свого літаючого "друга", який зазнав аварії, стоячи на марсіанській піщаній дюні.

NASA показало знімок вертольота Ingenuity, який зробив марсохід Perseverance. На цьому зображенні зламаний літальний апарат, який був надійним помічником марсохода протягом майже 3 років, видно, що він стоїть на піщаній дюні на задньому плані. А на передньому плані знімка видно пустелю вкриту камінням поверхню Марса, пише Space.

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Минуло понад два тижні відтоді, як гелікоптер Ingenuity зазнав критичного пошкодження лопатей несучого гвинта, і 4 лютого, його сфотографував марсохід Perseverance. Як уже писав Фокус, всі чотири лопаті гвинта Ingenuity були пошкоджені ще 18 січня, коли літальний апарат виконував 72-й політ і приземлився на піщаній поверхні Марса.

Минуло понад два тижні відтоді, як вертоліт Ingenuity зазнав критичного пошкодження лопатей несучого гвинта Фото: NASA

Вчені з NASA, як уже писав Фокус, все ще аналізують пошкодження лопатей Ingenuity і намагаються з'ясувати причину катастрофи, але незалежно від того, що вони виявлять, ця місія вже завершилася. Марсіанський вертоліт більше ніколи не зможе злетіти.

Вертоліт Ingenuity здійснив успішну посадку разом із марсоходом Perseverance у кратері Єзеро на Марсі 18 лютого 2021 року. Але в перший політ він вирушив тільки у квітні. Марсіанський гелікоптер уже увійшов в історію як перший літальний апарат, що здійснив політ на іншій планеті.

На цьому зображенні зламаний літальний апарат, який був надійним помічником марсохода протягом майже 3 років, видно, що він стоїть на піщаній дюні на задньому плані Фото: NASA

Протягом майже 3 років гелікоптер разом із марсоходом вивчали кратер Єзеро та шукали ознаки існування водойм у далекому минулому на Марсі. Мільярди років тому в цих водоймах могло існувати позаземне життя. За допомогою вертольота Ingenuity марсохід Perseverance знаходив ділянки поверхні, які становлять особливий науковий інтерес.

У NASA вважають, що марсіанський гелікоптер зміг перевершити всі очікування вчених, досягнув великого успіху і проклав дорогу для майбутніх технологій, які використовуватимуть у нових літальних апаратах для дослідження інших світів.

4 лютого вертоліт Ingenuity вразив марсохід Perseverance Фото: NASA

Нагадуємо, що вчені з NASA хотіли показати, що літати на Марсі можуть спеціально створені для цього апарати. Протягом перших п'яти польотів вертольота Ingenuity було продемонстровано новітню технологію.

У принципі після виконання 30-денної місії і здійснення п'яти польотів, вертоліт Ingenuity міг би просто далі стояти на поверхні Марса. Але вчені з NASA вирішили, що марсіанський вертоліт може досягти більшого, а тому його місію було продовжено.

Підсумком місії Ingenuity стала велика кількість зібраної корисної інформації, подолана відстань 17,7 км за весь час польотів і загальний час перебування в тонкій атмосфері Марса загалом протягом 129 хвилин.

NASA зараз активно займається створенням ще одного вертольота під назвою Dragonfly. Цей літальний апарат з ядерним двигуном призначений для дослідження найбільшого супутника Сатурна — Титана. Як уже писав Фокус, планується, що Dragonfly вирушить на Титан у 2028 році.

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