Вступив у союз з іншим видом. Як найбільшій тварині на Землі вдалося пережити геноцид

Дослідники виявили, що гібриди синіх китів і фінвалів зустрічаються в океані набагато частіше, ніж вважалося раніше, і саме союз допоміг їм вижити.

Сині кити є видом вусатих китів, довжина яких може досягати 33 метрів, що робить їх найбільшою твариною з усіх, що коли-небудь існувала на Землі. Північноатлантичні сині кити були майже повністю знищені китобійним промислом всього за кілька подій, але, на щастя, змогли вижити, пише IFLScience.

Сьогодні їхня популяція все ще не відновилася повністю після полювання китобоїв — цей вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. Нинішні оцінки вчених вказують на те, що в східній частині басейну Північної Атлантики сьогодні мешкає лише від 4000 до 5000 синіх китів. В інших куточках світу також зустрічаються інші популяції синіх китів, проте їхня чисельність досі невідома.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні геномів десятків північноатлантичних синіх китів, зокрема сучасних особин і тих, що зберігаються в історичних музейних колекціях. У результаті вчені виявили, що близько 3,5% геному північноатлантичного синього кита походило від фінвала внаслідок схрещування.

Фінвали також належать до родини вусатих китів і здатні досягати 26 метрів, що робить їх другими за довжиною китоподібними на Землі. Науковці зазначають, що гібридизація двох цих видів була і раніше помічена вченими, проте вони не підозрювали про її масштаби.

Цікавим здається те, що ці два види вусатих китів розійшлися на еволюційному генеалогічному дереві близько 8,35 мільйона років тому. При цьому їхня гібридизація виявилася на досить високому рівні. Також учені виявили, що гібриди синіх китів і фінвалів вирізняються високою плодючістю і здатністю виробляти власне потомство. У більшості різні види не змогли б мати потомство, проте наука доводить, що у цього правила насправді багато винятків.

На цьому зображенні зображений фінвал, що виходить на поверхню моря за повітрям Фото: NOAA Fisheries

Учені також виявили, що потік генів насправді рухався лише в одному напрямку — від фінвалів до синіх китів, але не навпаки. За словами співавтора дослідження, екологічного генетика з Університету Торонто Марка Енгстрема, поки що вони з колегами не розуміють, чому сталося саме так. Але, ймовірно, саме це якоюсь мірою допомогло найбільшій тварині на Землі пережити геноцид з боку китобоїв.

Команда також припускає, що однобокий процес гібридизації серед синіх китів і фінвалів може пояснюватися тим, що в Північній Атлантиці останніх значно більше. Автори дослідження також стурбовані тим, що, якщо сині кити продовжать схрещуватися з фінвалами далі, це, ймовірно, може призвести до деякої втрати генетичної мінливості.

Енгстрем також зазначає, що надалі вони з колегами планують відстежувати темпи гібридизації в Північній Атлантиці. Автори дослідження також побоюються, якщо популяція синіх китів не збільшиться з нинішнього низького рівня, ймовірно, з часом відбудеться зниження гетерозиготності.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки та вагою до 340 тонн.