Вагітність завдовжки в мільйони років: учені знайшли збережену скам'янілість жаби з ікрою

Скам'янілості стародавніх тварин часто не можуть похвалитися рештками, що добре збереглися, але унікальна знахідка вчених не просто закарбувала стародавню жабу, а й змогла вберегти її потомство від руйнівного часу.

Під час нещодавнього відкриття, що сколихнуло науковий світ, дослідники натрапили на скам'янілість жаби, не схожу на жодну іншу. Ця скам'янілість, виявлена під час детального дослідження — не просто купа кісток. Це знімок моменту давнини, на якому видно не тільки кістки, а й деякі м'які тканини жаби. Що робить цю знахідку ще більш незвичайною, так це те, що жаба була вагітна, а ікринки все ще перебували всередині її тіла, пише Salon.

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Жаби, яких налічується понад 6 000 видів, давно привертають увагу вчених своєю різноманітністю і водночас напрочуд одноманітною будовою скелета. Однак вивчення їхніх м'яких тканин, вкрай важливих для розуміння їхньої біології та еволюції, було ускладнене через рідкість таких тканин у скам'янілостях. Нова знахідка стала переломним моментом, відкривши рідкісний погляд на біологію цих древніх істот.

Скам'янілість, названа JQ-HX-QW-02, була виявлена з яйцями, розташованими стовпчиками, ймовірно, в яйцепроводі, і ще одним скупченням, можливо, в яєчнику. Таке розташування повторює репродуктивний процес сучасних жаб, у яких яйця проходять через парні яйцепроводи. Наявність цих ікринок свідчить про те, що жаба була гравідною — термін, який використовується для опису жаби, що виношує ікру.

Цікаво, що, згідно з дослідженням, жаба померла не від природних причин, як-от старість або хижацтво, а, найімовірніше, від утоплення або виснаження, пов'язаного зі спарюванням. Цей висновок дає уявлення про проблеми та небезпеки, з якими стикалися жаби мільйони років тому, які не відрізняються від тих, з якими стикаються деякі види сьогодні.

В іншому дослідженні, опублікованому торік, вчені оголосили про відкриття найменшої у світі жаби Limnonectes phyllofolia, розміром всього 30 міліметрів від черевця до рила. Ця крихітна жаба, знайдена на острові Сулавесі, може похвалитися парою іклів на нижній щелепі, що додає ще одну унікальну особливість до і без того різноманітного сімейства.

Ці дослідження підкреслюють не тільки різноманітність і пристосованість жаб, а й те, що вони постійно підносять сюрпризи науці. З кожним відкриттям ми отримуємо цінні відомості про еволюційну історію життя на Землі, екологічні проблеми, з якими стикалися стародавні види, і дивовижні стратегії, які вони виробили, щоб вижити.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.