"Не продавався жоден": Маск заперечив постачання систем Starlink до Росії

Американський мільярдер відкинув можливість реалізації технологій окупантам, а інформацію у ЗМІ назвав неправдивою.

Ілон Маск, власник компанії SpaceX, заявив, що системи супутникового зв'язку Starlink до Росії не продавалися прямо чи опосередковано. Подробиці він повідомив у сервісі мікроблогів Х.

Американський мільярдер заперечив реалізацію технологій окупантам. З його слів, інформація, яка була опублікована у ЗМІ, неправдива.

"Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано Росії", — написав Ілон Маск.

Фото: соцмережа Х

Війська Росії використовують Starlink: що вже відомо

У соцмережах 8 лютого з’явились повідомлення, російським окупантам поставляють через Об'єднані Арабські Емірати термінали Starlink. Військовий Сергій Безкрестнов передавав, що російські загарбники у закритій групі вже обговорювали досвід використання терміналів на передовій у південній частині України.

Офіцер ЗСУ Мирослав Гай також не виключив, що в окупаційних підрозділів з’явились Starlink. З його слів, це можливо лише поблизу лінії зіткнення, адже роботу терміналів можуть блокувати вглибині захоплених територій.

У Defense One з посиланням на джерела в Україні інформували, що кілька місяців тому факт використання Starlink окупантами був виявлений. Такі випадки, зі слів одного з неназваних співрозмовників, частішають, це вже можуть бути десятки терміналів.

Компанія SpaceX не підтвердила інформацію. В організації заперечили співпрацю з РФ та заявили, що сервіс не працюватиме в Росії. Також пресслужба запевнила, що відповідні системи не продавали росіянам, а у Дубаї супутникова технологія не працює.

В українській розвідці 10 лютого розповіли, що такі випадки дійсно були зафіксовані.

Нагадаємо, 15 листопада Ілон Маск зробив чергову заяву щодо українського президента Володимира Зеленського. Мільярдер сказав, що очільник держави "давно живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності".