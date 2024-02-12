Дуже рідкісна мавпа-павук народила на висоті 15 метрів: дитинчаті дивом вдалося вижити (відео)

Захисники природи стали свідками дивовижного дива народження павукової мавпи, яке ледь не закінчилося трагедією — малюк ледь не впав з висоти, врятувала лише пуповина.

Високо в джунглях тропічного лісу на північному заході Еквадору в січні цього року захисники дикої природи стали свідками дивовижної події, яка ледь не закінчилася трагедією. Дослідники вперше в історії зняли відео, як народжує самка павукової мавпи — дитинчаті дивом вдалося вижити, пише Daily Mail.

Події розгорталися на висоті близько 15 метрів — знімальна група спостерігала, як у перші миті свого життя дитинча павукової мавпи небезпечно звисало над землею. Фактично його утримувала лише пуповина, вчені побоювалися, що новонароджений може впасти й розбитися, але на щастя цього не сталося. Зоозахисники дали ім'я новонародженому самцеві — його назвали Анку.

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Зазначимо, що мавпи-павуки сьогодні перебувають під загрозою зникнення, а тому такі спостереження є надзвичайно рідкісними — фактично вченим уперше вдалося спостерігати щось подібне. За словами захисника природи Феліпе Альфонсо-Кортеса, який є співзасновником групи Proyecto Washu, якій і вдалося зробити запис, за всі 10 років роботи в Еквадорі їм жодного разу не вдавалося спостерігати нічого подібного.

Буроголова мавпа-павук входить до списку 25 найбільш уразливих приматів у світі — всі вони перебувають під загрозою зникнення. Звичний ареал проживання цього виду простягається від західної Панами до західного кордону Колумбії та північного заходу Еквадору. Однак у всій Латинській Америці представники цього виду втрачають своє звичне середовище існування — основною причиною такої ситуації називають людську діяльність.

Завдяки новим кадрам, знятим вченими, дослідникам тепер відомо, що мавпам-павукам необхідно тихе місце високо на деревах, щоб вижити. Зоозахисники також вважають, що основною причиною вимирання цього виду є вирубка лісів і великі плантації для вирощування таких культур, як пальмова олія. Однак існує й низка інших чинників. Наприклад, велика середня тривалість життя приматів і тривалий період вигодовування та виховання дитинчат також негативно впливають на виживання виду.

Відомо, що самці буроголової мавпи-павука (Ateles fusciciceps), як правило, потрібно понад 7 місяців до пологів, а також близько чотирьох років після пологів, щоб вигодувати та виховати дитинча. Під час цього періоду часу самка навряд чи ще раз завагітніє, а це призводить до зниження чисельності популяції.

За словами біолога і координатора проєкту Proyecto Washu Альфонсо-Кортеса, середня тривалість цього виду становить 15-20 років. Однак народження цього малюка стало певною несподіванкою для команди, оскільки його матері Араві, за підрахунками вчених, уже не менше 25 років. Команда також зазначає, що це перше дитинча, народжене Араві за останні 8 років.

Автори дослідження зазначають, що народження цього малюка насправді є чимось дивовижним і дає надію на виживання цілого виду з низки причин: по-перше, народження нового малюка розширює популяцію, по-друге, вік Араві свідчить про те, що мавпи-павуки можуть жити довше і, ймовірно, здатні розмножуватися навіть у найпізнішому віці.

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