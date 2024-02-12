Винайшли до прибуття європейців: писемність ронго-ронго старіша, ніж вважалося раніше (фото)

Писемність ронго-ронго збереглася переважно на стародавніх дерев’яних табличках. Нещодавно вчені дізналися, що один з цих артефактів передує прибуттю європейців на острів, а тому народ рапануйців стоїть в одному ряду з шумерами та єгиптянами.

На острові Рапа-Нуї вчені виявили дерев'яну табличку з текстом написаним ронго-ронго. Результати дослідження, опубліковані 2 лютого, свідчать про те, що ця писемність передувала контактам з Європою більш ніж на два століття, пише Arkeonews.

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На відміну від традиційних систем письма, вважається, що ронго-ронго винайшов народ рапануйців незалежно. Писемність, що складається з 27 дерев'яних табличок, які містять близько 15 000 символів і понад 400 унікальних гліфів, є лінгвістичною загадкою, яка роками спантеличувала експертів.

Справжньою несподіванкою стало нещодавнє радіовуглецеве датування, проведене в Болонському університеті. Деревина однієї з табличок, вирізана між 1493 і 1509 роками, ставить під сумнів попереднє переконання, що писемність з'явилася після прибуття європейців у 1720-х роках. Це відкриття доводить, що мешканці Рапа-Нуї створили свою писемність самостійно, що ставить їх в один ряд з іншими стародавніми цивілізаціями, такими як шумери, єгиптяни та китайці.

Фото: INSCRIBE and RESOLUTION ERC Teams

Рапа-Нуї, заселений між 1150 та 1280 роками, приховує археологічні таємниці, які не обмежуються відомими кам'яними головами моаї. Писемність ронго-ронго, яку європейці помітили лише у 1864 році, залишається нерозшифрованою, що додає острову ще більшої загадковості.

Дослідження також проливає світло на екологічне минуле Рапа-Нуї. Деревина найстарішої таблички, можливо, з немісцевих порід дерев, ставить питання про ресурси, доступні для остров'ян. Цей зв'язок між сценарієм та екологією острова додає несподіваного рівня загадковості.

Сільвія Феррара, провідна авторка дослідження, філологиня з Болонського університету, підкреслює унікальність ронго-ронго. На відміну від запозичених систем письма, народ рапануйців, схоже, самостійно створив свою писемність. Це кидає виклик традиційній думці про те, що такі писемності були перенесені та адаптовані з однієї культури в іншу.

Висновки свідчать про те, що європейські контакти не відіграли жодної ролі у винайденні писемності ронго-ронго. Однак для остаточного доведення цієї теорії необхідні подальші дослідження.

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