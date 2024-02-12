Повернення слави богів Тулуму: в Мексиці відреставрували древні фігури (фото)

У Тулумі, Мексика, вчені закінчили реставрацію семи древніх фігур мая, що зображають Бога, що пірнає. Ці фігури є поширеними в Мезоамериці, проте саме в Тулумі їх найбільше.

Національний інститут антропології та історії (INAH) Мексики відкрив сім відреставрованих фігур Бога, що пірнає, в Тулумі. Ретельний процес реставрації, завершений у грудні 2023 року, включав очищення, склеювання фрагментів, заповнення прогалин, латання та реінтеграцію кольорів.

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Ця реставрація відбувалася в межах проєкту "Збереження рухомого майна, пов'язаного з нерухомістю в археологічній зоні Тулум, штат Кінтана-Роо". В межах Програми покращення археологічних зон, проєкт зосередився на консервації та реставрації настінних розписів, ліпнини та пласких рельєфів у знакових спорудах Тулуму.

Датовані 1250-1550 роками нашої ери, будівлі Тулуму виявили риси ще більш ранніх періодів, як, наприклад, стела 564 року нашої ери. INAH припускає, що місто могли заснувати раніше, як залежну територію від сусідніх руїн Танка.

Фото: INAH

Тулум, може похвалитися фасадами будівель із фігурами Бога, що пірнає, часто зображеного ногами догори, які асоціюються із заходом сонця і, як вважають, пов'язані з планетою. Споруди з фігурами Бога, що пірнає, збігаються з напрямком заходу Венери, що свідчить про небесну відданість міста.

Хоча Бог, що пірнає, залишається загадковим, INAH вважає, що він пов'язаний з Ах Музен Кабом, богом бджіл мая, що узгоджується з історичною важливістю меду в торгівлі мая між Тулумом і Коба.

Ця знакова фігура не є ексклюзивною для Тулуму; зображення персонажів у низхідному положенні зустрічаються по всій Мезоамериці. Однак східне узбережжя, включаючи Тулум, Кобу і Танка, посідає чільне місце, з зображеннями в ліпнині, кераміці, кодексах і настінних розписах посткласичного періоду (900-1542 рр. н. е.).

Під час останнього польового сезону було ретельно законсервовано сім фігур знайдених у Тулумі. Помітні реставраційні зусилля були спрямовані на будівлю 16, або Храм фресок, де було відреставровано дві фігури.

У Будинку 25 містилася одна з найбільш збережених і вражаючих фігур, а в будинку 5, названому на честь божества, зберігся великий відсоток його тіла і декоративного розпису. Ще одна фігура була знайдена в ніші в будівлі 20.

У корпусі 1 Тулуму, відомому як "Замок", містилися ще дві фігури — одна в центрі храмового фризу, а інша внизу, у склепінчастому коридорі, що доповнювали складну сцену настінного розпису.

Ця ретельна реставрація не лише розкриває багату історію Тулуму, але й демонструє значення Бога, що пірнає, проливаючи світло на давні таємниці цього міста мая.

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