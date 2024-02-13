Бібліотека з 8 тисяч книг: вчені вперше створили каталог усіх книг Чарльза Дарвіна (фото)

Чарльз Дарвін, відомий своєю працею "Походження видів", був власником дивовижної бібліотеки. Для створення повного каталогу колекції науковця вчені витратили 18 років.

Велика колекція книг і праць Чарльза Дарвіна, що мала вирішальне значення для його наукового внеску, була ретельно реконструйована і тепер доступна в інтернеті. Протягом 18 років дослідники ретельно збирали кожну книгу, статтю, брошуру та журнал, що належали видатному натуралісту, пише IFLScience.

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Доктор Джон ван Вай, засновник Darwin Online, розповідає, що величезна бібліотека Дарвіна, яка відіграла важливу роль у формуванні його революційних наукових праць, була розпорошена після його смерті у 1882 році.

Спочатку вважалося, що вона обмежувалася 1480 вцілілими книгами в Кембриджському університеті та резиденції Дарвіна, Даун-хаусі, але насправді колекція налічує приголомшливі 7 350 найменувань, розподілених по 13 000 томах і предметах. Команда Darwin Online склала вичерпний 300-сторінковий каталог всієї колекції, що містить близько 9 300 посилань на оцифровані копії творів.

Щоб заповнити прогалини в бібліотеці Дарвіна, дослідники звернулися до його оригінальних рукописних каталогів, які заповнювали 56 паперових коробок і містили надзвичайно скорочені посилання. Ще 426 відсутніх назв були виявлені з 426-сторінкового рукописного каталогу, підготовленого для Дарвіна в 1875 році.

Фото: Daily Mail

Колекція вирізняється не лише своїм обсягом, але й різноманітністю охоплених тем. Хоча значна частина присвячена науковим предметам, зокрема біології та геології, є дивовижні записи про сільське господарство, розведення тварин, поведінку, географію, філософію, психологію, релігію, а також різні інтереси, такі як історія, подорожі та мова. Зокрема, в бібліотеці Дарвіна знайдені роботи таких філософів, як Джон Стюарт Мілль, Оґюст Конт і Чарльз Беббідж, який був першовідкривачем концепції програмованого комп'ютера.

Колекція також включає несподівані екземпляри, такі як дорожній атлас Англії та Уельсу 1832 року та інтригуючі статті з такими назвами, як "Анатомія чотириногої курки" та "Епілептичні морські свинки". Доктор ван Вай зазначає, що вивчення цього списку дає сучасному читачеві уявлення про інтереси та джерела Дарвіна.

Ця спроба реконструювати бібліотеку Дарвіна не лише розкриває широке коло джерел, які вплинули на його творчість, але й демонструє різноманітну природу інтелектуальних пошуків натураліста. Оцифрована колекція є цінним ресурсом для дослідників, сприяючи глибшому розумінню інтелектуального шляху Дарвіна і аспектів його внеску в науку.

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