Над білими ведмедями нависла "вічна весна": вони навряд чи зможуть її пережити

Сьогодні тварини наражаються на найбільший ризик зникнення — причиною стали зміни клімату, що подовжують арктичне літо.

Десятиліттями вчені попереджали, що на світ насувається кліматична криза, а потім заявили, що вона вже тут: 2023 рік став найспекотнішим в історії спостережень, а світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Цей кліматичний колапс також торкнувся Арктики та її мешканців, пише Daily Mail.

Тепер учені заявили, що в зоні ризику опинилися білі ведмеді — саме вони сьогодні піддаються найбільшому ризику зникнення через зміну клімату. Результати дослідження показують, що чим більше тварини проводять часу на суші, тим більшої небезпеки вони зазнають.

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Білі ведмеді мешкають в арктичних регіонах, наприклад, Канаді, Алясці, Росії, Гренландії та Норвегії. Більшу частину часу вони проводять на морському льоду, де полюють на тюленів, відпочивають, розмножуються та піклуються про своїх дитинчат.

Під час нового дослідження вчені пильно спостерігали за двома десятками тварин, які пробували різні способи підтримки запасів енергії, зокрема відпочинок, полювання або пошук їжі. На жаль, результати спостережень показують, що майже всі тварини в дослідженні втрачали вагу — в середньому близько 1 кг.

Раніше вчені вважали, що білі ведмеді зможуть адаптуватися до змін клімату, примірявши на себе поведінку споріднених видів — наприклад, гризлі, або ж змінять свій раціон. Однак нове дослідження показує, що тварини вже випробували обидві стратегії, але, на жаль, даремно. За словами співавтора дослідження, директора Ведмежого центру Університету штату Вашингтон, доктора Чарльза Роббінса, на жаль, жодна з вищезазначених стратегій не дасть змоги ведмедям існувати на суші довше за певний час.

Результати дослідження свідчать про те, що навіть ті тварини, які змогли годуватися в цей період, на жаль, втрачали вагу. До того ж це відбувалося з тією ж швидкістю, що й у ведмедів, які відпочивали.

Зазначимо, що дорослі самці, як правило, більші за гризлі, а їхня вага може досягати 680 кг, тоді як вага гризлі зазвичай не перевищує 360 кг. Щоб зберегти свою масу, білі ведмеді покладаються на багатий на енергію жир тюленів, на яких найпростіше полювати на льоду.

Під час дослідження вчені використовували спеціальні нашийники з трекерами та відеокамерами, щоб відстежувати поведінку тварин улітку в західному районі Гудзонової протоки в Манітобі в Канаді. Під час своїх спостережень учені намагалися зрозуміти, як поводяться тварини та чим харчуються протягом тривалого періоду на суші, коли полювання на тюленів є розкішшю.

Вчені також зважили тварин до й після початку дослідження та виміряли їхні енергетичні витрати. За словами провідного автора дослідження, біолога-дослідника дикої природи з Програми дослідження білих ведмедів Геологічної служби США Ентоні Пагано, вони з колегами виявили, що білі ведмеді сьогодні опинилися в жалюгідному стані — тварини вразливі перед тривалим арктичним літом, через яке вони просто не можуть полювати.

Команда також помітила, що багато дорослих особин просто змушені лягати спати, щоб хоч якось зберегти енергію. Водночас інші тварини перебувають у постійному пошуку їжі, поглинаючи птахів, карибу, ягоди, водорості й трави. На жаль, усього цього недостатньо, щоб вижити.

Спостереження показують, що лише одному ведмедю з двох десятків вдалося набрати вагу за час дослідження — йому пощастило виявити на березі мертве тіло ссавця. Дослідження було зосереджене на найпівденнішій частині ареалу білого ведмедя в західній частині Гудзонової затоки — із 1987 року популяція ведмедів тут уже скоротилася на 30%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили таємну популяцію білих ведмедів у незвичайному місці.