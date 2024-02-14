Справжня дружба: частково сліпому пінгвіну допомагає птах-поводир, щоб він міг харчуватися

Дослідники виявили, що пінгвіни можуть будувати тісні соціальні зв'язки й допомагають одне одному в найскладніших ситуаціях.

Не секрет, що пінгвіни є одними з найсоціальніших птахів на Землі, проте вчені тепер виявили, що вони також піклуються одне про одного навіть у найскладніших ситуаціях — наприклад, коли один із них частково втратив зір, пише Daily Mail.

Цікава історія сталася в парку птахів у Сурреї, де пінгвінам вдалося вибудувати особливо близьку дружбу. Дослідники спостерігали, як частково сліпий пінгвін на ім'я Кальмар покладається на свого приятеля на ім'я Пінгвін, щоб повернутися додому й добути їжу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами менеджера живих колекцій у Birdworld Поллі Брангема, Кальмар має катаракту, а тому слабко бачить, проте дослідники виявили, що птах украй рідко відходить далеко від свого друга на ім'я Пінгвін, особливо під час їди. Дослідники вважають, що поведінка птахів є демонстрацією співчуття й розуміння серед пінгвінів, також вона доводить, що птахи здатні будувати глибокі зв'язки, які можуть формуватися у тваринному світі.

Пінгвін став птахом-поводирем для іншого пінгвіна Фото: Birdworld

Доглядачі парку зазначають, що пара пінгвінів спочатку демонструвала дуже теплі стосунки. Пізніше вони помітили, що Кальмар часто дезорієнтувався під час годування та покладався на непохитний спокій Пінгвіна.

Дослідники зазначають, що Пінгвін мимоволі став опорою та "очима" Кальмара, який слабо бачить. Їхні взаємини почалися під час пандемії коронавірусу, коли Кальмар зіткнувся з хворобою, через яку частково втратив зір. На щастя, Пінгвін став справжнім другом Кальмару й допоміг подолати труднощі, а також адаптуватися до нового життя.

Коли Кальмар вилупився, він продемонстрував типові живі та вокальні риси пташеняти пінгвіна, попри те, що лише в шість тижнів у нього розвинулася катаракта — унікальне явище для решти здорової родини. Приблизно в той самий час вилупився й Пінгвін, а тому птахи росли разом і змогли побудувати тісний зв'язок.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: учені вперше зняли останні хвилини життя кита.