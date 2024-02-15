Для польотів до інших зірок. NASA розгорнуло величезне сонячне вітрило (відео)

Під час випробувань було розгорнуто один із чотирьох сегментів нового сонячного вітрила, який матиме площу 1652 кв. м.

NASA досягло важливого етапу в розробці форми руху космічних апаратів за допомогою технології, що використовує випромінювання Сонця, пише Space.

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Інженери NASA та компанії Redwire Space, яка розробила технологічну новинку, розгорнули в одному з комплексів компанії один із чотирьох сегментів величезного сонячного вітрила. Загальна площа цього вітрила в повністю розгорнутому вигляді становитиме 1652 кв.м, а розгорнутий сегмент має площу 400 кв.м. Вітрило виготовлено з полімерного матеріалу з покриттям з алюмінію товщиною 2,5 мікрона, що менше ширини людської волосини.

Це випробування стало важливий кроком на шляху до використання цієї технології для переміщення космічних апаратів у глибокий космос. Вчені з NASA заявили, що нове сонячне вітрило вже практично готове до використання в різних місіях у космосі.

Це випробування стало важливий кроком на шляху до використання цієї технології для переміщення космічних апаратів у глибокий космос. Вчені з NASA заявили, що нове сонячне вітрило вже практично готове до використання в різних місіях у космосі Фото: NASA

Для створення руху сонячне вітрило використовуватиме випромінювання Сонця. Фотони, тобто частинки світла, коли відбиваються від сонячного вітрила передають йому частину свого імпульсу. За наявності достатньої кількості фотонів велика кількість енергії з часом може бути передана сонячному вітрилу. Сонячне вітрило може продовжувати поглинати цей імпульс, переданий відбитими фотонами, для прискорення доти, доки від нього відбивається світло. Тобто космічний апарат із сонячним вітрилом може набрати дуже велику швидкість під час руху, яка буде набагато більшою, ніж можуть створити хімічні двигуни.

Головна перевага сонячних вітрил полягає в тому, що їм не потрібно паливо для руху і вони дуже легкі. Таким чином це робить будь-яку місію в космос дешевшою. Розробка сонячних вітрил почалася на початку 21 століття і перший апарат із сонячним вітрилом здійснив свій політ у космосі ще в 2010 році. Це була японська місія IKAROS. Відтоді технології сонячних вітрил удосконалилися.

За словами вчених з NASA, за допомогою сонячних вітрил місії в глибокий космос стануть менш витратними і дадуть змогу вивчити не тільки всю Сонячну систему, а й досягти інших зірок.

Науковці вважають, що для того, щоб апарати із сонячним вітрилом могли набрати ще більшої швидкості, потрібно розмістити в космосі великі лазери, які й прискорюватимуть своїми променями апарати.

Нове сонячне вітрило ще перебуває на стадії розроблення, але це вже фінальний етап цього процесу, і воно вже буде готове в найближчому майбутньому виконувати місії в космосі.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що за допомогою сонячного вітрила можна долетіти до Марса менш, ніж за місяць.

Також Фокус писав про те, що на Марсі виникли проблеми з марсоходом NASA. Вчені намагаються вирішити проблему з одним із приладів марсохода Perseverance, який дозволяє йому стріляти лазерами по місцевому камінню.