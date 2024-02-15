Натовпи отруйних блакитних драконів атакують пляжі: їхні токсини надзвичайно небезпечні (фото)

Дослідники та влада виступили із заявою, в якій застерігають відвідувачів пляжу наближатися до дивних чудовиськ, щоб не травмуватися.

Морські біологи б'ють на сполох — натовпи небезпечних отруйних "блакитних драконів" викинулися на берег уздовж узбережжя штату Техас. Ці отруйні істоти рідко трапляються в океані, а на суходолі тим паче, проте цього разу неймовірна кількість морських тварин виявилися викинутими на пляж, пише Daily Mail.

Незвичайні істоти харчуються токсинами португальського кораблика, або фізалія (Portuguese man o' war) — тварини, схожої на медузу. Через кількість отруйних блакитних драконів, викинутих на узбережжя, місцева влада виступила із заявою, де застерегла відпочивальників і місцевих жителів не наближатися до синьої токсичної істоти.

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За словами захисника морського середовища, з Науково-дослідного інституту досліджень Мексиканської затоки Харта Джейса Таннелла, якщо блакитний дракон відчує загрозу або дотик людини, він може вивільнити жалкі клітини з "сильнішими укусами", ніж португальський кораблик, яким він харчується.

Ця "блакитна хвиля", яка, за словами дослідників, тільки починається через сильні південно-східні вітри прийдешньої весни Фото: Jace Tunnell

Дослідники вважають, що натовп блакитних драконів на пляжах Техасу, ймовірно, пов'язаний із сильними південно-східними вітрами прийдешньої весни, які вже затопили пляжі Техасу токсичними істотами. Учені попереджають, що хвиля вітрів лише почалася, а тому найближчим часом істот може стати ще більше.

Попри неймовірно яскраве забарвлення яскраво-блакитних драконів буває надзвичайно складно виявити. Морські слимаки зазвичай сягають завдовжки близько 2,5 сантиметрів, а їхнє яскраве забарвлення гармонує з блакиттю океану та неба, що робить цих токсичних істот "майстрами маскування".

За словами Таннела, якщо вам все ж не пощастить зачепити блакитного дракона, ви, ймовірно, зіткнетеся з сильним болем, який триватиме близько години. Постраждалі також можуть відчути нудоту і відчуття, ніби голки дряпають шкіру. Учені зазначають, що хворобливі токсини всередині синього дракона, також відомого як слимак Glaucus atlanticus, виникають унаслідок його паразитичного харчування іншої токсичної морської тварини — португальського кораблика.

Сотні блакитних драконів виявилися викинутими на берег у Техасі Фото: Shutterstock

Відомо, що блакитні дракони не сприйнятливі до токсинів португальських корабликів, а тому збирають цю речовину для власної самооборони — що більше її накопичиться, то вищою будуть концентрації отрути та тим болючішою буде атака.

Передбачається, що через зміну клімату в Мексиканській затоці прогнозуються дедалі потужніші мегаурагани шостої категорії. Раніше інтенсивні вітри також видували токсичних тварин на узбережжя, проте тепер, як вважають учені, їхня поява стане масовою. Утім, не всі дослідники пов'язують таку кількість токсичних тварин зі змінами клімату, дехто вважає, що це не більше ніж сезонне явище.

Так чи інакше, за словами морського біолога з Університету Південного Хреста, доктора Стіва Сміта, на щастя, токсичні блакитні дракони далеко не завжди нападають на людей. Вчені згодні з тим, що тварини мають здатність жалити, проте також впевнені, що морські мешканці не стануть робити цього за кожної зручної нагоди.

Раніше Фокус писав про те, що одного з найрідкісніших китів на Землі виявили мертвим на пляжі: поруч із тілом знайшли мотузку.